美國上市公司在上周開始陸續召開第二季法人說明會，並且公布上半年財報，由花旗、摩根大通、富國銀行等金融股打頭陣。過去三個月全球股票市場讓投資專家滿地找眼鏡，雖然經濟面臨二次世界大戰以來最嚴峻的挑戰，美國更創下失業人口4千萬人的歷史紀錄，但是過去三個月股市的強勢反彈，股價與基本面「背離」的現象更是空前，市場高度預期，7月中旬之後就是「醜媳婦見公婆」的攤牌時刻，上市公司將公告大幅衰退的營收與盈餘，過度漲升的股價也將被打回原形。

根據Refinitiv的統計顯示，美國標普五百大企業第二季獲利估計暴跌44％，將創下2008年金融海嘯以來最差季度表現，僅次於2008年第四季曾經創下標普五百企業整體獲利崩跌67％的紀錄。

今年上市公司的上半年財務數字難看，還有許多跡象可循，根據本報報導，今年第二季因為獲利太差，標普500家上市公司竟然有將近200家公司主動撤銷財測，造成市場分析師與投資人無從預判企業表現，也被迫修改股市與總體經濟預測模型。不過，包括Refinitiv、FactSet等機構統整分析師的預測，大致認為今年第二季上市公司獲利將較去年大幅衰退45％上下，差堪告慰的是今年第二季應該就是此波不景氣的谷底。

上周摩根大通、花旗和富國銀行第二季度業績陸續披露，果然與市場預期相去不遠，三大龍頭銀行的淨利潤皆出現幅度極大的衰退，花旗集團第二季淨利潤與去年同期相較，大跌73％，摩根大通也獲利腰斬，與去年同期相較大跌51％，更糟的是巴菲特重倉持股的富國銀行，出現23.9億美元的虧損，這是該行12年來首次出現虧損。

美國的金融股在新冠肺炎疫情中受到投資人拋售，即使道瓊、標普五百都已經反彈到接近疫情前的高點，Nasdaq不只創下新高，今年累計更創造了17％的漲幅，但是金融股卻是集體大跌，例如摩根大通今年至上周五累計下跌近30％，花旗集團跌37％，表現最佳的摩根士丹利年初至今沒有漲跌，表現最差的富國銀行，年初至上周五則大跌了53.62％。

金融業的困境是全球普遍的現象，主要衝擊的幾個面向，首先全球央行集體擁抱零利率，再次對仰賴利差收入的銀行造成新一波的衝擊，萬一出現第二波的景氣衰退，迫使央行採取負利率，則將對銀行造成結構性的傷害；第二則是龐大的銀行放款違約率可能大增，雖然央行量化寬鬆與政府龐大的紓困補貼，可以一時減緩企業與個人貸款戶倒閉的壓力，但是企業營收衰退、個人失業的困境將隨著時間而不斷累積，壞帳壓力將造成銀行資產負債表重大的傷害。

第三則是龐大的企業倒閉壓力即使暫時獲得緩解，銀行也必須增提壞帳準備，美國銀行管理局(OCC)從今年開始要求銀行採行「當前預期信用損失」(The Current Expected Credit Losses, CECL）會計準則，在此更為保守的會計準則下，銀行壞漲損失準備的提列大幅上升，例如富國銀行的虧損，就是因為提撥高達95.7億美元損失準備所致，摩根大通提列104.7億美元損失準備後，獲利腰斬，而花旗集團也提列79億美元的鉅額損失準備。

大幅提高壞帳準備雖然造成當期獲利衰退，是美國金融股表現落後於大盤的主要原因，卻是保護金融資產的重要防護，畢竟我們面對的不是普通景氣循環的經濟衰退，而是從觀光、交通、進出口，遍及紡織成衣、工具機、乃至石化能源全面需求腰斬的生死挑戰，政府紓困雖然一時避免了企業大量倒閉，但是復甦腳步緩慢，而且諸如航空業等更普遍預估要到2023年才可能恢復到疫情前的水準，企業與個人的倒帳壓力必將延續到明後年，銀行業趁目前的機會增提壞帳準備，是保護資產負債表的必要措施。

不過，正如前聯準會主席葉倫在卸任前一年就已經高喊，美國金融業經過十餘年的體質調整，已經不再會出現金融危機了，聯準會此次面臨風暴所採行的措施，除了確保市場流動性，也保護了金融業的安定。台灣金融業近年來積極調整體質，對於利差的依賴大幅降低，即將公布的半年報肯定不會出現摩根、花旗、富國銀行這種獲利腰斬、甚至虧損的災難，但是台灣的銀行業也應該趁機增提壞帳準備，略為犧牲獲利與股價，為放款品質增添防護衣。

市場預期整體上市公司獲利衰退，金融業不需要特別展現獲利能力，相對地藉機增提壞帳準備，為顯然將要延到明年的景氣衰退多買些保險，如果放款企業與個人貸款戶都能撐過風暴，明年壞帳沒有明顯上升，還有回沖的獲利，金管會與銀行業者應該多增強金融資產的保險措施，因為，金融體系的安全是經濟安全與國家安全的基石。

(工商時報)