2008年蔡英文初任民進黨主席，黨職幹部們批評她處理問題的方式，遇到難題就設專案小組，成立了好多個小組，好像在電腦上不斷開啟程式視窗，開多了，Windows系統就當機了。

蔡英文執政後開視窗、加外掛的喜好不改，以新南向為例，總統府成立「新南向辦公室」，之後國安會有「新南向政策專案小組」，行政院設「新南向工作小組」、「新南向服務中心」，並組建「台灣亞洲交流基金會」。

外掛多，效能差。新政府上台第1年，對大陸出口就大幅增加9.4%，今年第2季占總出口比重還達到45%的歷史新高，而台灣對東南亞的出口，今年前5個月下跌5.1%。藉著新南向想疏遠大陸市場的蔡政府，使得台灣經濟更依存大陸。

新南向問題大，經濟部辯說受新冠肺炎疫情影響。疫情嚴峻是事實，但今年1到5月，東協和大陸市場的貿易額達2400億美元，比去年同期增加4.2%，隨著中國大陸工廠的重新啟動，越、馬緊跟其後。疫情暴露了台灣與南向國家的脆弱關係，卻讓東南亞與大陸更緊密。台灣想繞過大陸前進世界，卻走到哪裡，都擺脫不了「中國因素」。

不正視中國大陸在全球經濟的影響力，台灣自己想搞一個沒有「中國因素」的經濟路線圖，不但走不通，台灣經濟反而愈來愈向大陸靠攏。為了強調「去中國化」，蔡政府開了一堆新南向的外掛組織，再多也沒用。台灣經濟的核心議題是兩岸關係，一堆花俏的外掛只會拖累政府組織系統。

對台灣最有利的路線是務實面對中國大陸，擱置政治爭議恢復協商，規範兩岸經貿交流秩序，藉著中國大陸的發展壯大自己，台灣經貿愈壯大，愈有實力與大陸協商。當台灣經由中國大陸走向世界時，有利於擁抱世界市場、減輕對大陸的依賴；愈想避開大陸，反而愈依賴大陸市場。

不想被外掛拖累導致當機，台灣經濟布局就得重開機，但當前台海冷而不戰的局面，兩岸關係無法重開機。中國大陸要求，唯有民進黨政府表態「反台獨」、明確表述「一中原則」，才能恢復制度化協商。蔡政府的確努力想往制度化協商靠攏，蔡英文總統說「依據《中華民國憲法》、《兩岸人民關係條例》處理兩岸事務」，期待大陸理解為「沒有『一個中國』4個字的一中原則」，但大陸不接受；民進黨政府也不可能拋棄台獨基本教義，兩岸持續僵持。想重開機，得等到換黨執政，不一定是國民黨，也可能是民眾黨。

重開機前，台灣必須特別警戒美國的作為。川普的逆全球化措施，讓台灣無法牽著美國的裙襬進入世界市場，更嚴重的是，與中國大陸新一波的衝突中，美國的作為虛虛實實，台灣跟在美國屁股後不可跟太緊，否則美國一個急轉彎，台灣煞車不及就撞牆了。台灣要學英國，表面上斷華為、懲中國，實際上處處留下餘地，所謂2027年前必須處理已裝置的華為設備，屆時那些設備也該升級了，本就得處理。效仿英國的表面溫吞、內心奸巧，台灣不該衝得比美國主子還勇猛。

日後重開機後，要正視「一中」議題，關鍵則在大陸，不是台灣。「一個中國」的「中國」兩字該如何詮釋，大陸面對台灣時，出的是申論題而不是選擇題，上海東亞研究所章念馳所長藉著《中國時報》說出「創造一個兩岸都可以接受的一個中國新概念」，就是一道申論題。該文思路繼承他2010年的文章〈創條件解中華民國難題〉，當時他說「承認中華民國是需要一定條件的」。「承認中華民國」說，以章念馳對大陸當局的政策影響力，他的文字應和2008年起大陸常提的新三段論連結起來看。新三段論是「世界上只有一個中國、大陸和台灣同屬一個中國，中國的主權和領土完整不容分割」，中國沒有明指是中華人民共和國。大陸若依循章念馳的提議，超越傳統的主權概念，「一個中國」下，中華民國有存在空間。

承認中華民國，才能有效應對台獨。兩岸重開機後，大陸必須正視中華民國的國際參與，以及台灣人民在世界舞台上揮舞青天白日滿地紅旗的冀望，否則只會愈來愈遠離習近平「融合發展」、「心靈契合」的兩岸主張。

（作者為倫敦大學伯貝克法律學校博士）