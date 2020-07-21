美國總統川普簽署《香港自治法》並頒布行政命令，取消香港特殊地位，從此港陸同等待遇，也不再能從美國進口敏感技術。川普並授權有關部門制裁侵犯香港自治的中共官員與機構，包括拒絕簽證、凍結資產與財產交易、禁止美國銀行放款與提供信用額度等，中美衝突再度升溫。

川普政府可能進一步擴大制裁對象，鎖定中國國有銀行，取消SWIFT國際支付與清結算系統的會員資格，逼使大陸全面與美元脫鉤，以削弱大陸對外經貿及投資的競爭力，大陸若無法使用美元交易，勢必對貿易及投資造成諸多不便，交易成本也會增加。

外界原本憂心美國取消港幣自由兌換美元權利，終結港幣美元聯繫匯率制度，《香港政策法》已有授權，但川普並未祭出。未來是否施行，目前仍難預料，可以肯定的是，若中美對抗成為長期趨勢，美方持續進逼，只會讓北京更想擺脫對美元的依賴。

擺脫美元的思維並不是現在才出現。2008年美國引發全球性金融海嘯，全球掀起反美元潮，重建國際貨幣體系聲音不絕於耳，大陸表現尤為積極。2009年開始全面啟動人民幣國際化，2016年10月終於納入IMF的特別提款權（SDR）貨幣籃子，寫下新的里程碑。可惜隨著大陸經濟下滑，人民幣也從強勢格局轉為弱勢，國際化步調也就跟著放慢。

步調放慢歸放慢，但爭取人民幣國際化、加速去美元化的想法，從未放棄。最近一連串金融市場開放措施，包括上海先行先試人民幣自由兌換、強化滬深港通及滬倫通機制、放寬外資參與大陸資本市場等，就是想藉由加深與外資的鏈結程度，提升人民幣的國際地位。毫無疑問，推進人民幣國際化進程，北京步調放緩，但始終未曾鬆懈。香港問題催化中美間的矛盾與衝突，正好提供契機，讓北京下定決心加快進程。

大陸證監會副主席方星海出席北京「2020財新夏季峰會」時指出，美國不斷使用美元的國際金融地位，透過各種經濟制裁手段施壓大陸，雖獲得一些好處，但也逼使大陸不得不做出回應，加快人民幣國際化的進度。他認為，美國之所以得寸進尺，就是吃定大陸持有全球第一的美債，加上長期依賴美元交易，才會認定大陸不敢輕易放棄美元主導的貨幣體系。但大陸正透過各種手段降低對美元的依賴，如建立石油人民幣體系，甚至領先全球啟動數位人民幣試點，都是在為人民幣國際化、去美元化鋪路。

當然，以當前美元的國際地位來看，去美元化仍需要一段漫長的過程。特別是在美國打算聯合盟國打壓大陸之際，單靠大陸自身力量，不僅難以擺脫美元束縛，恐怕也無法建立以人民幣為中心的支付或清結算體系。而最佳方式應是與歐元區國家合作，結合全球第二大交易貨幣歐元，先建立一個非美元化貨幣體系，再從中逐步提升人民幣的國際地位。

這並非異想天開，去年年初德國、法國、英國曾發表聯合聲明，宣示創建有別於SWIFT系統的「支持貿易往來機制」（Instrument for Supporting Trade Exchanges，INSTEX），讓歐洲企業與伊朗繼續貿易，避免遭受美國制裁。德、法、英三國亦強調，歡迎其他合作伙伴（包括中國及俄羅斯）加入INSTEX，為全球貿易自由化盡一份心力。去年11月，INSTEX陣容擴大，包括荷蘭、比利時、丹麥、芬蘭、挪威及瑞典等歐洲國家紛紛加入，顯然繞過美元支付及清結算體系達成交易，並非不可能。這也意味反美元化不再是紙上談兵，許多國家早已起而行。

大陸去美元化應該結合歐洲國家，川普以雙邊取代多邊貿易主義，眼中只有美國利益，已讓德國及法國主導的歐盟體系高度不滿。對一路經歷過歐洲煤鋼共同體（ECSC）、歐洲經濟共同體（EEC）、歐洲共同體（EC）、歐盟（EU）及歐元區（EA）的歐洲國家來說，貿易自由化及全球化應該是普世價值，川普根本是倒行逆施。

在貿易自由化及全球化基礎上，大陸與歐洲信念接近，不論在去美元化，或維護全球貿易自由化議題上，大陸與歐洲都有共同應對美國的合作空間。最壞的時候往往是最好的時機，大陸正站在一個改變國際貨幣體系的拐點。