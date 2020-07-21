歐盟成員國在經歷了4天面紅耳赤非常傷感情的爭吵後，終於達成經濟刺激方案。從西北歐和東南歐國家接近攤牌的爭執看來，各國領袖都受到內部政治強烈的干擾，後梅克爾時代，歐盟前景不容樂觀。

歐盟國家深受疫情衝擊，按理說推動大規模刺激方案，尤其對受疫情衝擊嚴重的地區，給予財政支援乃理所當然。不過，歐盟成員國卻因為誰會因此享受免費午餐而爭論不休。

荷蘭、奧地利、丹麥、瑞典和芬蘭形成「摳門5國」，反對任何無償撥款的援助，硬是懟上了義大利、西班牙、希臘、匈牙利和波蘭等「不爽5國」，雙方在基金的規模、使用、分配、如何融資等議題吵翻天。

歐盟龍頭德國總理梅克爾和法國總統馬克宏，這次明顯的比較站在「不爽5國」這邊，媒體披露梅克爾和「摳門5國」領袖爭得面紅耳赤，悻悻然離開會場。法國總統馬克宏甚至動氣拍桌，稱荷蘭總理呂特就像前英國首相卡麥隆一樣，強硬但害人害己。爭論公諸媒體，心結可能造成永久的傷害。

更重要的是，摳門和不爽5國的領袖都受到國內政治的壓力和牽制，不得不擺出強硬姿態。「不爽5國」急著要救命錢，否則國內擺不平，可能更形成反歐盟極右聲浪，但「摳門5國」領袖也深受批評，尤其荷蘭明年3月就要大選，總理呂特眼看國內反對貼錢支助他國的力量快速崛起，怎能不心急？