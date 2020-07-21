民選總統都會有使命感，馬英九以「兩岸和平制度化」為使命，可惜功虧一簣。蔡總統的使命感，可以從民進黨全代會演說看出蛛絲馬跡。

蔡總統當天說，外界以「全面執政必定腐化」寫劇本做文章，她希望民進黨提醒自己，不要讓這個劇本成真。次日有媒體解讀，蔡總統有心破除「台灣民選魔咒」，讓民進黨2024年後繼續執政。

「清廉問題」確實重要，陳水扁政府執政崩盤，與貪瀆成風絕對有關。蔡總統與阿扁不同，她沒有任何與商界不當往來傳言，清廉應不成問題，但民進黨爭權奪利喬人事，吃銅、吃鐵、吃國家所在多有，慢慢形成民怨。如不能抑制歪風，後蔡英文時代繼續執政，將是幻想。

不過，貪瀆並不是阿扁執政崩盤唯一原因，兩岸關係惡化是另一個重要因素。蔡總統要打破「台灣民選魔咒」，另一個任務是處理好兩岸關係，兩岸關係惡化，台海在戰爭邊緣中掙扎，人心不安，民進黨不會繼續執政。