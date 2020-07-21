美國為維護其世界霸權，不容許中國大陸影響其霸權地位與國家利益，是美國要圍堵遏制抗中的本質。川普為贏得連任、凝聚選票，民主黨也基於選舉考量，是美國加大力度抗中的權謀考量。視中國為新冠病毒肆虐的禍首、人大通過《香港國安法》，是美國用以深化打擊中國大陸的說辭工具。

目前美國抗中，可總結出下列五條路徑：

第一、將中美利益衝突拉高到意識形態的對抗。美國抗中，本質上是國家利益考量，但是美國重拾冷戰時的技倆，將其轉換為意識形態、價值認同的對抗，在經濟、安全、文化、價值觀上，離間中國大陸和其他國家的關係，將中國大陸形塑為一個危險的擴張性政權、國際社會的異類和西方民主社會的共同敵人。

第二、進行「組合拳」式的權力鬥爭。美國對中國大陸從貿易戰開始，進展至5G為主的科技戰、南海戰、香港戰，打台灣牌、新疆人權牌，未來可能進行金融戰，都是美國組合拳的一部分。這些「組合拳」當中，南海與台海極有可能是美國設定的軍事衝突點，也是美國所設定的戰略陷阱，必要時會製造爭端，迫使北京不得不出手。

第三、拉幫結派進行「合力圍毆」。美國以拉攏英國、澳洲、加拿大、紐西蘭等五眼聯盟為抗中基礎。要求日本、韓國、印度，配合其印太戰略，搧動印度擴大邊界衝突。尋求越南、菲律賓等南海周邊國家的支持，甚而也要求日本船艦、英國航母出入南海。要求歐洲，特別是英國、法國、德國拒絕使用華為5G科技，在科技戰中站在美國的一邊。美國以打群架的方法，讓中國大陸雙拳難敵四掌、八腳、十六臂…。

第四、分化中國的政治認同。在具體的做法上，將中國共產黨與中國人民做區隔，將中國當代政治與中華文化歷史做切割。最近美國在思考，拒絕中國共產黨員入境美國，即是此一思維的戰略運用。在這一方面，美國接納了法輪功長期的論述，即「反共不反中」、「反中不反華」。美國其實很了解，中共當然不等於中國，但是在目前中國仍以中共為主要政權及政府機制的情形下，中共垮了，中國大陸也就垮了；中國大陸垮了，需要更多時間再起，中國人也就再次低於西方民族。

第五，希望對中國大陸「以壓促亂」、「以圍促裂」。美國用多維度、多國聯合的強壓方式，其目的就是希望讓中國大陸內部在政治、經濟、社會上出現撕裂與動亂的裂口，讓中國大陸自行崩裂、毀敗。目前的美國已經完全放棄「以交往促使改變」的策略，而重拾冷戰期間對蘇聯圍堵遏制的戰略，最終是希望中國大陸「亂」與「裂」。

美國以五條路徑全面出手，中國大陸政府應有足夠智慧因應，但是最難以掌握、也是最重要的關鍵，就是內部社會是否會亂、會裂。台灣也要小心審慎以對，在美國的全盤抗中戰略中，台灣只是一個點，最終只是個工具而已，不要過度自我膨脹。美中對抗，如同兩隻大象打架，身邊小草必遭殃。中國大陸如果出現亂與裂，台灣難以避免惹火上身，不可能獨善自身，更不可能有任何利益而言。

（作者為孫文學校總校長）