本月13日，美國國務卿蓬佩奧發表「南海聲明」，一反過去美國對南海爭議「不持立場」的態度，明確支持2016年國際仲裁法庭裁定結果，認為九段線非法，且島嶼皆為岩礁，不得主張南海海域主權聲索。

在美中「文明對抗」的格局下，任何人都可以看出：美國的這個動作是「劍指北京」。問題是：這個聲明不僅認定目前有我國駐軍的「太平島」是礁非島；而且否定了我國在1947年宣布「南海疆界」時所主張的「U型線」。嚴重損害我國主權，而蔡政府外交部竟然表示「歡迎」。

很多人對蔡政府的反應感到「不可理解」。其實蔡英文的對外政策有脈絡可尋。芝加哥大學教授米爾斯海默在他的名著《大國政治的悲劇》中，很清楚地指出：由於美、中兩國都已經擁有可以毀滅對方的核子武器，面對中國的崛起，對於美國最有利的策略，是採用「圍堵政策」，自己扮演「離岸平衡手」（offshore balancer）的角色，用「隔岸觀火」的計策，支助中國周邊的亞洲國家，替他打「代理戰爭」。

米氏說得非常清楚：中國周邊的亞洲國家，實力不足以對抗中國，而且每個國家都有自己的盤算，不會無條件地配合美國，所以圍堵中國並非長久之計。他大概想像不到：居然有人會不計代價的替美國打「代理戰爭」。

2019年10月，蔡政府宣布編列2500億預算，採購66架F-16V型戰機，平均一架要價37.8億新台幣，而洛克希德馬丁公司公布的第五代匿蹤式F-35A戰機，每架只要23.7億。給台灣的舊型F-16V每架價格竟然貴了14億！

蔡英文發表就職演說那一天，蓬佩奧宣布售台18枚MK-48重型魚雷，每枚一千萬美元，價格比3年前賣給海軍的同批魚雷，貴了將近一倍。外交部長吳釗燮同樣二話不說，非常大氣的表示「歡迎」！

美國國務卿蓬佩奧曾經幹過中央情報局長，有人說他是「把國務當特務幹」。他費盡心思要在亞洲找可以幫美國圍堵中國的「代理人」，沒想到台灣竟然願意出人出錢，高價向美國軍火商購買「堪品」，甚至「廢品」，現在連領土主權都可以雙手奉上。

台灣是美國「圍堵中國」的代理人嗎？蔡政府隨著蓬佩奧的「魔笛」起舞的時候，千萬不要忘記：2014年，米爾斯海默重新出版其《大國政治的悲劇》，特別加了一篇附錄〈向台灣說再見〉。「我本有心向明月，奈何明月照溝渠」，當台灣付出一切代價，最後的結果卻是「真心換絕情」，那才是真正「大國政治的悲劇」。

（作者為國立台灣大學心理系名譽教授）