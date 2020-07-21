新冠肺炎全球肆虐，台灣防疫自詡模範生，對岸大陸疫情也已獲控制，中央疫情指揮中心卻遲未開放陸生返台。台大罕見以新聞稿呼籲政府，開放陸生返台「宜快不宜遲」，無奈教育部淡然回應正進行跨部會協商討論中。

台大未入境陸生451人，大都是研究生，身為台灣教育龍頭，少了451位學生不會影響校務，台大在乎的是高教品質與學生受教權。對其他招生不易的私校而言，少了陸生則嚴重影響校務，且距9月開學剩下不到兩個月，再不開放陸生入境，就趕不上開學日了。

新冠肺炎攪亂全球大學開學時程，美國總統川普為了拉抬選情，一度拿國際留學生開刀，宣布大學秋季若網路授課，將不發予外籍生簽證，國際學生必須離境美國，遭麻省理工學院等多所學校提告，川普不得不讓步，撤銷留學生新規。

美國各大學不惜槓上總統，想盡辦法在疫情可控制下，全力維護學生受教權。反觀台灣目前僅開放列入「中低感染風險」地區，包括日本、新加坡及澳洲等外籍生，而這些國家最近的疫情都明顯比大陸嚴峻，陸生卻被築起一道牆，明顯是意識形態作祟。

如此不符科學與邏輯的防疫政策，如同兩歲以下「小小明」解禁的思維，疫情指揮中心指揮官陳時中滿腦子政治算計，不諱言小小明未來還是可能成為國人；也因政治凌駕專業，陳時中事不關己表示，外籍生入境一律檢疫14天，至於開放哪些外籍生由教育部決定。

陸生已表明願先檢驗、來台再自費隔離，教育部如在乎所有學生的學習、就業以及未來前途，理應開放陸生入境。遺憾的是教育部也在觀察政治風向，台大沉重的呼籲，毋寧是憂心高教沉淪的吶喊！