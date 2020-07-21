總統大選後這半年來的各項民調，都顯示國民黨的支持度直直落，從選前還有20%，跌到近來只剩下約10%。當然，選後沒多久就進入了肺炎防疫期，從民眾的角度來看，執政團隊面對這場防疫戰爭，表現得令人滿意，而防疫的好表現同時推升了民進黨的支持度，直逼4成大關。不過，難道民進黨政府表現好，國民黨的支持度就一定會下降嗎？

事實上，國民黨這幾個月也試圖進行諸多改革，新任黨主席江啟臣成立了諸多改革委員會，希冀從論述、組織及財政等各方面，讓國民黨重新站起來。不過，從民調數字來看，至少到目前為止，國民黨的改革似乎沒有讓該黨在民眾心目中止跌回升。做為反對黨，國民黨制衡民進黨政府最重要的舞台，理應在立法院。

近期蔡政府的考試院及監察院人事任命案，國民黨立院黨團雖透過強力抗爭，希望透過「武鬥」來突顯民進黨政府「惡霸」、「專擅」的一面。但從網路聲量來看，國民黨的正面評價仍然低落，武鬥路線並沒有成功帶起「反抗」執政黨的風向。這一連串抗爭的成果，主要是獲得藍軍基本盤的讚許。根據過去學者的研究，發動立院衝突事件，往往有利於鞏固基本盤，但對於擴張選票或爭取中間選民的支持，效果則非常有限。

要挽救國民黨目前的頹勢，核心點究竟為何？筆者認為最重要的一點，是國民黨需要建立新的品牌化（branding）。過去問到民眾對於民進黨及國民黨的觀感，民眾多半認為，前者比較關注社會公平正義、強調民主價值及台灣主體性；後者則是比較擅長處理經濟議題，強調國家發展及兩岸穩定。

然而，目前在美中兩強對峙及中國大陸強勢崛起的外部環境下，兩岸之間不穩定已成必然。而國民黨過去強調的經濟擴張模式，有很大部分是依賴中國大陸市場。在外部環境不利兩岸交流的情況下，國民黨的核心優勢盡失。在總統大選前，即使民眾認知到蔡英文連任後兩岸關係會更不好，甚至較有可能發生戰爭，但仍然願意將票投給民進黨。總之，國民黨已失去了過去擁有的品牌優勢。

其實政黨敗選後要重新站起，除了要有長期的戰略外，更要一點一滴地累積民眾的信任，而這個過程是需要時間的。民進黨在2008年敗選後，透過原本算是outsider的蔡英文，歷經8年重新塑造民進黨的品牌，才得以逐漸洗去之前陳水扁政府貪腐的形象，贏回政權。相對地，國民黨在2016年大選失敗後，既缺乏「破舊」，也看不出「立新」。如果現在問一般民眾：「相較於民進黨，國民黨代表的價值是什麼？正面的形象是什麼？擅長的議題有哪些？」這些問題可能很多人都答不上來，國民黨這個品牌似乎停留在過去，無法讓民眾對於未來產生想像與期待。

總之，重新塑造國民黨的品牌，不會是一朝一夕的事。政黨應該透過各種小戰役，累積戰果，而不是設想在短短半年一年內，就能夠大幅提昇支持度。其實，「用心」及「用功」扮演反對黨的角色，民眾是看得到的。就拿這次監委任命案，除了陳菊外，難道另外26位被提名人都不用被檢視？如果國民黨用心準備，全面檢視這27名被提名人，或許有機會拉掉幾位不適任的，讓民進黨難堪，突顯民進黨的派系矛盾。

的確，採用「文攻」不會讓民眾有強烈的感覺，所花費的心力可能比「武鬥」還要更多，但唯有透過理性論述及實踐，透過小戰功來逐步累積政治信任，才可能擴大選票基礎，重返執政。

（作者為國立政治大學選舉研究中心副研究員暨政治系副教授）