國民黨革命實踐研究院院長羅智強等獲得外交部流出的文件，質疑前立法院長蘇嘉全叔侄2017年前往印尼可能涉及龐大的不法利益，但蘇嘉全叔侄卻選擇「共同失憶」，聲稱他們沒有在那一年訪問該國，甚至還控告羅智強等人。然而，為他們牽線的人力仲介揚運集團董事長高壽濤卻公開承認，若非他居中安排，蘇嘉全叔侄絕無可能見到印尼政府高層官員。高壽濤說，他與雅加達政府事先達成諒解，只談經貿不談政治，印尼副總統與國會議長才同意與他們會面。

高壽濤對外公開承認此事，蘇嘉全卻一口否認他在2017年訪問印尼，難道他們叔侄有什麼不可告人之密？顯然，蘇嘉全叔侄的確去了一趟印尼，只是時間點不是落在2017年而已，所以蘇嘉全講話才這麼大聲。資料顯示，現任總統府祕書長蘇嘉全在擔任立法院長時與兩位立委蘇震清、陳明文曾在2016年9月8日至10日訪問印尼。

問題是，外交部流出的文件為何年份有誤？蘇嘉全一行為何故意避開外交部與印尼代表處？這似乎顯示，蘇嘉全一行不想讓駐印尼代表處知道他們的機密或是根本不想留下任何紀錄。

合理的懷疑，就是他們此行是為了私利，特別是人力仲介揚運集團董事長高壽濤居中牽線，更讓人聯想到他們此行可能是為了洽簽引進印尼僱傭的協議。從他們極力否認此行刷「存在感」的角度來看，更加讓外界質疑他們此行是否還涉及更大或更見不得光的私利。往好處想，蘇嘉全此行也不無可能是為了推動「新南向政策」，或是為了洽簽台印雙邊「自由貿易協議」。問題是，他們此行並沒有達成任何新南向政策的目標，或是在洽簽自由貿易協議之事取得任何突破。以雅加達對北京「畏之如虎」的心態，這兩項幾乎是不可能的任務。

我國推動新南向政策已是第三次，「前事不忘，後事之師」，前總統李登輝與陳水扁都曾對此著力甚深，但都鎩羽而歸，可見兩岸關係不佳，再怎麼努力推動也是徒勞無功。偏偏蔡政府不信邪，硬要強行推動，當然也難逃失敗命運。就算蘇嘉全一行是為新南向前途打拚，恐怕也難有尺寸之功，最後只是徒成笑柄。

當然，第三種可能性也不能完全排除，即蘇嘉全一行是銜政府之命赴印尼推動新南向政策，但卻假公濟私，或公私兩便，得以上下其手。不過，如果是銜命而去，不可能繞過外交系統，應該是為私事居多。

上述在社會上受到廣泛質疑的問題，都需要外交部、駐印尼代表處、新南向辦公室出面向人民說清楚、講明白。如果是蔡總統授權他們前往印尼，恐怕連總統府也應出面澄清，才能解百姓之惑，釋民眾之疑。

（作者為淡江大學外交與國關系榮譽教授）