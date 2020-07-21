韓片《屍速列車：感染半島》在台灣首周票房即破億，引起許多討論。正當新冠肺炎席捲全球造成恐慌，許多地區疫情持續升溫之際，南韓卻拍了這樣一部電影，直接唱衰自己的國家。

劇情描述朝鮮半島被喪屍占領，病毒持續人傳人，政府停擺，活人急著逃出煉獄，全島如同死城。卻有一群人見錢眼開，他們獲知故鄉還留有一批美鈔，金額大到嚇死人，一行人踏上尋寶之路。不過這趟歷險難度超乎預期，除了應付防不勝防的喪屍，還要和同樣前來尋寶的活人競爭，而這些活人歷經生死存亡的威脅，不但更具殺傷力，心靈更扭曲到了令人髮指的地步。

影片一開始提到，「疫情」原本是可控的，卻因一家生化公司病毒外洩，僅僅一天就讓朝鮮半島淪陷。人類在面臨浩劫的關頭，最容易產生甩鍋及逞凶兩種極端情緒，都是要將責任推給別人，卻忽略了「人禍」最可怕之處在於無心的疏失，如何杜絕無心之過，才是防患於未然的重點。

「貪婪」亦是電影深入探討的命題，明明都快活不下去了，卻還有人利慾薰心，寧可冒死也要鋌而走險。當他們以為喪屍是最可怕的威脅，遇到半路殺出的程咬金，展開廝殺與競爭，才驚覺人比喪屍更可怕，人比病毒更難纏，人才是最大恐懼的來源。

影片中，喪屍是被病毒感染之後的活人，長得不人不鬼，卻有其象徵意義。正常人害怕遭到感染，面對病人，往往敬而遠之，保持距離，這是自保之道，也是防疫必要的措施，然而人們無法知道誰遭到感染，時間一久，對任何人都保持距離，人情之淡薄與冷漠變成常態，比病毒對人的影響還大。喪屍同時也是人們歧視病患的誇大表現。

劇中的尋寶集團，代表力圖在資源有限的環境中牟利的投機分子，他們發死人財，見縫插針，偷拐搶騙，情報還特別靈通，失敗率卻也特別高。

至於留在原地的暴力組織，則是既得利益者，他們甚至已懂得控制威脅，變成自己的武器及娛樂，是手段高明的政治人物，卻也是吃人不吐骨頭的惡魔。

電影營造絕望的末世感，並以喪屍暗寓病毒，與今日疫情兩相對照，對人心造成的震撼足堪比擬。南韓人甘願用一部電影把自己的國家玩殘，讓觀眾直接面對家破人亡的恐懼，並告訴人們最可怕的不是喪屍，不是病毒，而是輕忽與貪婪。當片中老人對孩子們說出：「對不起！讓你們生在這個世界。」人們是否真正意識到，我們對這個世界的破壞，已到了下一代活不下去的程度？

一部影片，直指人心。當韓片不惜用唱衰自己的方式來點醒自己，身在相對安全島嶼的你我，清醒了嗎？