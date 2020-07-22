為了再起革命，推翻袁世凱的專政，流亡日本的國民黨人，有急進與緩進不同的意見。主張急進者，有中華革命黨的成立；主張緩進者，有歐事研究會的組織。前者為孫中山所領導，後者奉黃興為首領。兩派分道揚鑣，且時有互相排斥情況。

主張緩進的理由，是認為二次革命之前，國民黨擁有十餘省地盤，有千萬之款可以籌集，有三四十萬軍隊可以調用，尚且不能抵抗袁氏；今已一敗塗地，有何勢力，可以革命？革命進行，究竟有何辦法？ 這是一種悲觀的看法。

終有成功之一日

孫中山本其不斷進化的信念，持以樂觀的看法，認為自辛亥革命成功以至失敗，不過兩年；如果追想三年以前的事，可知那時革命黨人都是一班亡命之徒，何嘗有地盤，何嘗有錢，何嘗有兵？而且這次失敗，比之兩年以前較有信用和經驗，決無灰心的理由。 就倒袁的難易度而論，認為必不遠待五年以後便可成功。原因是民困不蘇，匪亂不靖，軍隊驕橫，執政荒淫，四者有其一，即足以亂國，袁氏兼而有之。故其必不能久。

孫中山樂觀的態度，當時也曾致信同志鄧澤如，說明他的看法。信中說：

此次失敗以後，自表面觀之，已覺勢力全歸烏有，而實則內地各處，其革命分子較之湖北革命（指武昌起義）以前，不啻萬倍。而袁氏之種種政策，向能力為民國製造革命黨，解散國省縣議會，裁撤南方軍隊，自以為此策得矣。不知逆天者必受殃，害人者終害己，此被裁撤之議員、兵士能安然不變乎？始皇以蓋世之雄，內則坑儒焚書，外則築長城以逐胡，而乃二世而滅。袁氏對內，則不如始皇之威也，其對外則不如始皇之武也，……烏能久哉？

我輩既以擔當中國改革發展為己任，雖石爛海枯，而此身尚存，此心不死，既不可以失敗而灰心，亦不能以困難而縮步，精神貫注，猛力向前，……則終有最後成功之一日。

這真是有血有淚的肺腑之言！

陳炯明之變，是孫中山革命以來最大的一次挫折。 從一九二二年六月十六日到八月九日的五十三天時光中，蒙難永豐艦於珠江，在酷熱的氣候下，槍林彈雨中，與叛軍作戰，其所表現的處變不驚，臨危不亂的精神，充分顯示大革命家的風度。隨同在艦的同志馬超俊有一段生動的回憶如下：

永豐艦開過車歪炮台，兩岸叛軍集中炮火攻擊，國父親立甲板上指揮，神色鎮定，儼然久歷戎行，並且頻頻吩咐我們；子彈要愛惜，瞄準了才好放。但叛軍炮火過密，士兵及衛士已倒斃數人，大家苦勸他才肯下艙去。邊戰邊走，還沒到白鵝潭，大家不放心，喊馬湘下艙看國父那裡去，回說在房裡看書。我們都以身貼著鋼板作戰，血污沾了一身，聽說總理（孫）還在看書，心裡不免暗笑；在此危急存亡之秋，尚有此閒情逸致來看書。

此亦印證胡漢民所說的：「每遇失敗或至拂意之事，為他人所難堪者」，「余等每有乞靈於詩詞小說，以為消遣；先生（孫中山）則正於其時取專門研究之巨著而細讀之」。

八月九日下午，孫中山離永豐艦，轉搭英國漢摩砲艦赴港。出虎門要塞，至此方離廣州。謂幕僚曰：「不圖吾與君等，竟得脫險以有今日，一息尚存，此志不懈，民國責任，仍在吾人身上，不可輕棄，以自身初心也」。十四日上午，到吳淞口登陸，在岸歡迎者數千人。下午召集同志，討論時局問題。

八月二十四日，對報界人士談話，謂「武人挾多槍以自固，以凌人，如袁世凱之稱帝，即其一也。今武人（指陳炯明）尚有學袁者，但力量不及袁，充彼等之私欲，直欲割據自雄，以言統一，必無所成」。

諺云：「大難不死，必有後福」。孫中山這次大難，較之二十六年以前（一八九六）倫敦蒙難更有「後福」。其聲望從此加驟提升，至一九二五年逝世前後，聲望達於頂點。正如陳天華二十年前（一九○五）所言：「實為世界之大人物」。

先破壞而後有建設

本文所提出的孫中山三大領導風格：一、交遊廣眾，有志一同。二、滔滔雄辯，聽者悅服。三樂觀奮鬥，百折不撓。並不足以概括孫中山領導風格之全部。但此三、者實其領導風格中之重要部分。與其革命運動三大工作要項之運作，則有密切之關係。所謂三大工作要項，立黨、宣傳、起義是也。孫中山之〈中國革命史〉云：

余之從事革命，建主義以為標的，定方略以為歷程，集畢生之精力以赴之，百折而不撓。求天下之仁人志士，同趨於一主義之下，以同致力，於是有立黨；求舉國之人民，共喻此主義，以身體而力行之，於是有宣傳；求此主義之實現，必先破壞而後有建設，於是有起義。

因此，本文參考眾所論述，就其活動情況，與此三大工作要項有關者及其作用，歸納為上述之三大領導風格。就立黨言，欲求主義之同趨，須有志同道合之友為基礎，進而集合全國之英俊，以成革命大團體，而交遊廣眾，有志一同，乃為必要也。就宣傳言，欲求主義之共喻，言論鼓吹，乃為重要之媒介，除談話、撰文外，而對眾演說，在能使人心悅誠服，其滔滔雄辯，言人欲言，博辨詳明，使人澈悟，更能宏大效果也。就起義言，欲求主義之實現，須有失敗不餒，愈挫愈勇之精神，故樂觀奮鬥，百折不撓，始能取得最後勝利也。（待續）