我時常想，懂得照顧人，或許跟若莓是長姐有關。同作為姐姐，我和若莓平時聊天也常聊到弟弟，她會跟我說自己不算一個特別好的姐姐，在成長過程中沒有給到弟弟足夠的關心和扶持，即使在我看來，她對待家人的方式就夠我學好久了。

我在宜蘭那幾天，我們去夜市、超市、周末集市，去任何一個地方，若莓都會幫家人買東西，她記得阿公愛吃哪一家蜜餞店的花生酥糖，記得弟弟喜歡吃宜蘭夜市裡哪一攤的章魚小丸子。

平時我們在台北，若莓會帶好吃的回宿舍給我吃，但她會跟我說哪些是給我的，哪些我不能吃，因為是要帶回宜蘭給阿公的。

母女散步自帶結界

每天晚飯後，若莓都會跟媽媽一起出去散步，不走上個把小時都不願意回來。我實在好奇她們去哪裡，就非吵著要一起去。但若莓說「不過我可能沒時間理你哦」，若莓說她也不知道為什麼，每一次回宜蘭，都跟媽媽有說不完的話。

夜晚的宜蘭沒有車水馬龍，只有田間呱呱的蛙和孜孜的蟬，熹微的路燈在池面粼粼漾出一道道淺白色的光影。我在路邊看了一會兒落羽松的功夫，就跟她們倆落下了半百米遠，不過呀，即使我跟上了也沒用，因為她們母女倆之間，有旁人無法進入的結界！

後來回到礁溪的阿公家，睡前聊天時，若莓告訴我，自己從前和媽媽的關係沒有這麼好，記得國小的時候，放學到家的若莓突然就哇地一聲哭了出來，因為她發現自己想不起來媽媽的模樣，她已經一個月沒見到媽媽了。

起床上學時，媽媽已經出發去上班了，而等自己睡熟了，媽媽才下班回來。每次跟媽媽鬧彆扭，若莓就會跟我說這件事，說媽媽為了家庭起早貪黑地工作，一邊哭一邊後悔自己不該惹媽媽生氣，不該讓媽媽擔心。

她們散步時偏愛的路線是宜蘭科技大樓附近的公路，那裡寬闊寂靜，只有零星幾個牽著狗狗的行人和練習路邊停車的新手司機。

我只靜靜的跟在後面，跟著耳機裡的音樂緩緩地走。走著走著，阿姨突然回頭，遠遠地問：「廖小花！你會不會覺得很無聊？」

我喊著說不會啊，我只是有點羨慕。阿姨就說：「沒事啊，下次你帶你媽媽來宜蘭，我們講我們的，你們講你們的，你們還能說你們的廣東話！」

離鄉打拚的孩子

家是溫暖的。對於若莓來說，回宜蘭是一次身體和精神的充電，除了這次，以後我只要有時間，都會跟若莓回宜蘭過周末，浸泡在這樣的家庭氛圍中，能給我以雲捲風舒的治癒，孕育諸多生命的靈感和能量。

平時我們在台北，我常在阿姨撥視訊過來或叔叔跟若莓用Line聊天時（哪怕我沒看到他們本人）隔著空氣插一句「哇！阿姨你氣色真好哦！哇叔叔你變宜蘭劉德華了哦！」來哄他們開心，而叔叔阿姨開心了，若莓也會開心。

此刻我在大陸，若莓在台灣，平時我們視頻，我都會把手機鏡頭對準我媽，若莓就會對著屏幕大喊：「阿姨我好想你和叔叔哦！阿姨你怎麼又年輕了！」

有一次若莓回到宜蘭，我們在視頻，忽然聽到一個溫柔的聲音，是若莓的媽媽！我大喊「阿姨！」站在房間門邊的阿姨出現在屏幕裡，我毫不掩飾的大聲表達自己對宜蘭和她們的想念。

若莓從宜蘭到台北打工，很久都不能回家。在宜蘭那幾天，她早上八點左右就起床了，可比在台北的周末早多了，除了帶我出去玩，她抓緊一切時間與家人相處。工作上遇到困難，家中的一通電話便是最及時的春雨，柔弱的心變得堅強，纖細的肩膀開始有責任與擔當，是因為無論走到哪裡，心中都裝著一個家。我想這也是台灣許多從南部北上，或從北部南下打拚的年輕人的想法吧。

親情的召喚

我前陣子在聽江蕙的歌《家後》，若莓不厭其煩地教我歌裡的台語發音，裡面有一句歌詞是這樣的，「阮的一生獻乎恁兜，才知幸福是吵吵鬧鬧。」

若莓說自己也是過了很久才明白，「幸福是吵吵鬧鬧」的真義，家中總有大大小小的摩擦，但正是血濃於水的包容和理解，讓每個人成為彼此緊緊相依的親人。

我本不是一個家庭觀念很深的孩子，尤其是作為崇尚自由和個性的九零後，出生在獨生子女家庭，更是習慣以自我為中心，幼年進入重組家庭，變故引起我的自我封閉，對親情冷淡，對家人漠視，自詡孑然一身。

繼上次來廣東，若莓便一直悄悄地跟我的父母保持聯絡，在我回台灣後，亦不時替我向父母報平安。知道我在台灣有這個大姐姐照應，我的父母都很安心。

若莓接納無宿舍可住的我，同住一個屋簷下，若莓在生活中包容我，更以身作則地教導我，與若莓朝夕相處，再跟著她走進她的家庭，看著他們一家子幸福的模樣，召喚了我對親情的本能渴望。

端詳每位家人的臉

若莓心繫家人、不露痕跡地為家人著想，潛移默化地影響了我，提醒著我：我會為此感動，是因為我也有一顆炙熱的心。我不是一座孤島，我也是他人的「孫女」、「女兒」和「姐姐」。

回到廣東後，我仔細端詳每一位家人的臉，原來我也有一個獨一無二的幸福家庭，家人們各個也都是那麼可愛，幸福和溫暖就藏在「吵吵鬧鬧」後的和解裡頭。

這是一篇普通得不能再普通，簡單的不能再簡單的文字，但親情總是滋長於這些白開水般平淡的柴米油鹽裡；我所描述的一切與家人相關的不值一提的瑣碎日常，此刻，也正在世界的各個角落發生著。（廖小花／世新大學陸生）