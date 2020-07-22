無色覺醒》賴岳謙：民進黨全代會改選！蔡英文成最大贏家？

歡迎收看《無色覺醒》言論視頻節目第679集播出，由主講人賴岳謙教授綜合評論理性分析：「民進黨全代會改選！蔡英文成最大贏家？」

民進黨全代會在蔡英文主席以「清廉、勤政、愛鄉土」為口號下正式落幕。外界外眾矚目的是象徵黨內權力變化的「中執委」、「中常委」與「中評委」的選舉，選舉結果將直接影響2022年縣市首長提名的布局，甚至影響未來2024年未來接班的政治態勢。

這次民進黨內部選舉，各派系無不卯足全力分食大餅。其中由黨內新興勢力「湧言會」更為受矚目。「湧言會」與其他地方派系不同，因為擁有龐大媒體資源，影響力也遠超其他派系陣營。所以如何防堵湧言會在黨內的勢力擴張，就成為民進黨其他派系競逐的棘手問題。

最終中常委的投票結果，有六名因為票數相同，必須由抽籤決定，「湧言會」籤運不佳，故只奪得一席，黨內激烈鬥爭也暫告一段落。湧言會的興起除了收歸前「謝系」子弟兵外，擁有媒體資源是一大原因，黨政勢力是否影響媒體監督政府第四權的責任，也因此重新浮上檯面。

民進黨在野時期有多項主張，除了近期頻惹爭議的廢除考、監兩院的主張，還有要求黨政勢力退出校園與媒體。當時執政的馬英九便帶領藍營勢力撤出校園。沒想到在野的民進黨間接勢力趁機進入，許多校內自治組織的負責人都曾接受民進黨的培訓，畢業後進入民進黨內任職，似乎便是黨政勢力仍在校園的證明。

當政治介入校園惹議，媒體亦是如此。曾經民進黨為了要打破國民黨長年壟斷的媒體生態，大力推動廣電三法的修法，甚至要求當時為主流媒體董事長蔡同榮先生率先代表下台。數十年過去，在民進黨的派系裡，如今出現由擁媒體資源所組成的政治派系，實在是不勝唏噓。

此次民進黨全代會最大贏家，實屬黨主席蔡英文。全代會是蔡英文回鍋黨主席後首次主持。在中常委的投票中，蔡英文大力支持「蘇系」代表吳秉叡，結果也順利使「蘇系」保有一席，順利收編「蘇系」人馬。其次她的戰略盟友「新潮流系」也在中常委的選舉中大有斬獲，一舉獲得三席，若再加上屬於自己派系的兩席中常委，和同屬戰略盟友的「綠色友誼連線」支持，往後在共十席民進黨中常委的黨內會議裡，蔡英文便坐擁七席中常委的支持。由此證明，蔡英文未來執政的道路上，短期內不會出現提前「跛腳總統」的問題產生。

這次民進黨全代會改選有個插曲，陳水扁執意現身全代會出席投票，他自認為是當然的黨代表，因此就有權利去參加黨內投票，如此服刑期間保外就醫卻頻刷存在感，積極的參與政治活動，直接挑戰台灣的法治秩序，挑戰台灣的監獄制度，如此對蔡英文來講，對民進黨來說，這顏面很難看。陳水扁執政貪污國際認證，蔡政府卻僅視而不見！

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