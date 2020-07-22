去年香港「反送中」運動以來，隨著勇武激進路線抬頭，逐漸偏離以往的和理非路線，加上部分警方執法過當激發民怨等各種因素作用下，致使街頭衝突不斷升級，影響範圍不斷擴大，甚至傳出北京可能派遣武警部隊入港鎮壓。面對汽油彈紛飛且催淚瓦斯與胡椒噴霧瀰漫的香港，前景令人擔憂。

儘管中南海最終並未派出早已列陣港粵邊境的武警部隊，但顯然早於去年即下了政治決心強化對港的全面管治。由中共中央經全國人大立法的《香港國安法》，以《基本法》附件形式刊憲施行，不僅令世人關切北京公開宣示並明文入法的「港人治港、高度自治」政治承諾與法律精神是否依然有效，其後續發展更進一步牽動美中台港等多邊關係。

面對中共多次指控包含美國及台灣等眾多境外勢力介入香港抗爭活動，民進黨執政的台灣政府已多次表明關心但不介入立場。此外，基於民主自由等價值理念，台灣政府不會也不能禁止源自民間的自發性聲援。儘管如此，政府對香港情勢的後續發展以及該法施行後所可能對中美、兩岸、台港關係，乃至台灣本身的衝擊效應，必須做好各種因應準備。

這次兵推管制組即提出香港警方查獲理工學院某教師接收境外資金資助抗爭學生，因其中部分款項來自台灣，除將依國安法查辦外，並希望獲得台北方面提供司法協助的想定。

面對此一狀況，儘管兩岸關係位階始終高於台港關係，政府在處理所有涉港議題時，必須將其置於更加重要且更為敏感的兩岸整體關係之下進行綜合思考與權衡處理。但除因台港雙方迄未簽署司法互助協議外，更根本且重要的是早期歷經威權統治的台灣，朝野各界對於當前港民期望落實「港人治港、高度自治」等訴求多表同情與支持，更對國安法施行後港民之自由與人權能否獲得確保感到關切。加上想定中可能來自台灣民間資金部分不僅涉及我方人民，也可能成為港府據以對相關人士追訴之依據，故理應不可能配合。反之，若我方政府配合該項請求，則不僅國人勢將難以接受，更會面臨嚴重道德風險甚至引發國內政治風暴，並遭國際社會與盟友的強烈譴責。

面對雞蛋與高牆，我們始終選擇站在雞蛋的一方。但基於感同身受的同理心與人道立場，我們不忍也不希望雞蛋把自己搞得粉身碎骨。台灣除了繼續關注聲援香港民權發展外，最重要的貢獻或仍在於台灣民主轉型經驗的分享，以及過程中堅持「愛、和平、非暴力」的價值信念與運動路線。

當前，中共貫徹《香港國安法》的決心，顯然不可能因任何外部壓力而退讓，但在追求民族復興的道路上，該立法或可得一時治標之效，但若求香港真正長治久安的治本之道，關鍵仍在如何爭取港民民心。盡早依法落實相關承諾，乃至開展內地與香港全面對話與和解政治工程，如思考特赦或從寬處理反送中抗爭者的可能性，或許是北京與港府需要共同完成的歷史答卷。

（作者為兩岸政策協會祕書長）