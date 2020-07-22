台北、上海雙城論壇，2020年7月22日輪值在台北舉行，但因受到疫情影響，今年雙方首次改採「視訊會談」。

但是這種方式並沒有降低這次論壇值得去被正面肯定的結果：首先，在兩岸關係那麼低迷的情況下，又加上新冠病毒疫情如此猖狂前提下，雙城論壇竟然能如期舉行，已見其之不容易。其次，它對兩岸也產生一種新的啟示：就是當兩岸關係已在一片面臨更糟糕的僵局環境下，但論壇的雙方仍然孕育了彼此仍有可能推動兩岸和平相處的氛圍。

當然另方面，上海與台北都有刻意對彼此釋放了善意，進而提升了這次論壇的和諧氣氛，譬如說，剛才調任上海擔任代理市長的龔正，在論壇舉行的前一天，他的職務就被中共中央正式真除。作為一個正職的上海市長，來與柯文哲共同主持「雙城論壇」，當有其政治上的特殊意義，也可說是給足了台北的面子。

換到台北來說，開幕式上柯文哲的致詞，也讓中國大陸感到「窩心」。柯市長在致詞中，除了再強調他一向主張的「五個互相」原則，也就是「互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作、 互相諒解」之外，再次說出他自2015年以來，一直秉持的「兩岸一家親」說法，只是在用語上稍作調整成「一家親比一家仇好」，但語意及對兩岸的善意確是沒有任何的變動。

對比台灣目前執政的民進黨當局兩岸立場來說，當「一中原則」或「九二共識」都早已捨棄不用之時，而且連立法院議場都能與雙城論壇舉行的同一天，尚要處理護照及華航正名案的表決。因此，在兩岸如此嚴峻的情勢下，可以想像得到要在柯市長口中重彈「兩岸一家親」這五個字，是何等的重壓與煎熬。

不過，柯文哲畢竟不同一般的政治人物，他是敢言也直說。他自己在講稿中就把他對兩岸關係的看法說得非常清晰，他說：除了兩岸關係的立場都是一致之外，他處理兩岸事務的態度，就是 「務實」，從2015年他首次參加雙城論壇到現在都沒有改變過。到今天為止，他還是認為「兩岸交流比斷流好，合作比對抗好，一家親比一家仇好」。

柯文哲說他對兩岸關係論述有它的一致性，也確實是如此。因從2015年起，他對「兩岸一家親」用詞的持續使用，是可從歷次的兩岸城市交流的文件上驗證得到的。

其實，「兩岸一家親」的說法，也早已列入中共中央的文件裡。這個最早說法是源自於2013年4月8日，當時中共中央總書記習近平在博鰲會見蕭萬長一行時，曾提出四點希望，其中一點就是希望本著「兩岸一家人」的理念來促進兩岸經濟合作。只是，等到當年10月6日，習近平在印尼峇里島再次會見蕭萬長時，就把「兩岸一家人」改為「兩岸一家親」。

接著在2014年大陸全國兩會的開幕式中，在涉台工作報告部分，大陸全國政協主席俞正聲與國務院總理李克強，也分別接連在他們的「工作報告」中指出了「兩岸一家親」的理念，也首次將之寫入政府的工作報告中。

等到2014年2月18日習近平在會見連戰時，再次強調，只要我們都從「兩岸一家親」的理念出發，將心比心，以誠相待，就沒有什麼心結不能化解，沒有什麼困難不能克服。

當然，「兩岸一家親」一詞，對中國大陸來說，是多次被提到在中共中央層次上，或許這也可說，應是形同與「一中原則」或「九二共識」的位階。只不過，前者的說法在運用上，沒像後者那麼嚴格的要求規範在「國共論壇」或「兩岸當局或領導人會談」的層級上。

但經過多年的城市交流實證下來，我們發現北京也有「務實」的一面，對於兩岸地方政府層級的往來，也能理解只要彼此都能遵守不是在從事「兩個國家下的地方層級交流」，倘若尚能有些言辭上說出「促進兩岸融合」或「加強兩岸民族與歷史鏈接」，就可暢通雙方交流與往來。是不是這次雙城論壇會是次可實驗的範本？

（作者為澳門理工學院名譽教授）