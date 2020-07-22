中央流行疫情指揮中心解除「小小明」回家禁令，允許2歲以下持我國居留證陸配子女入境，2歲以上仍暫不開放。陸生方面，指揮中心繼之前開放19個國家地區境外生入境後，宣布約3533名應屆畢業陸生可入境，但仍有4千多名陸生不得其門而入。過去幾個月，「小明」有家回不得、陸生返校受阻，一直是兩岸關係低迷癥結原因之一，至今仍不能完全解決。

「小明」回家問題涉及家庭人倫，不僅國民黨多所呼籲，希望蔡政府以人道為先，許多民團、泛綠人士也從人權角度出發，主張讓「小明」趕快回台，但疫情指揮中心始終以防疫須嚴謹為由拒絕。最後還是海基會前董事長、民進黨大老洪奇昌四處奔走，指揮中心才同意小幅解禁。

政府目前只同意2歲以下「小小明」返台，仍有2千多位「小明」不能回家。根據指揮中心發言人莊人祥透露，100多位符合資格的「小小明」，至今只有一人回來，足見「小明」回家路的艱險困難。民進黨解禁雷聲大，雨點小，不僅讓台灣的人權形象繼續受傷，對風雨飄搖的兩岸關係也不會有正面作用。

誠如洪奇昌董事長所言，小明是我們的家人，也是我們的同胞，社會應該自信地張開雙臂歡迎家人回家。尤其政府已對10多個國家的商務旅客放寬來台與居家檢疫條件，更沒有理由獨薄「小明」。政府既然在防疫與經貿的考量下，對商務旅客有衡平裁量空間，自然也可以找到「小明」的人權與防疫兩全之策，端看政府為與不為。

陸生問題也值得重視，在19個已開放入境國家地區中，6個國家地區的新冠肺炎增加數高於大陸，顯見不全面開放陸生入台，並非全然出於防疫考量。

陳菊即將出任監察院長及國家人權委員會主委，「守護人權」是民進黨提名陳菊擔任監察院長的理由。面對小明議題，陳菊自應本於人權委員會守護人權的職權，從人權角度改變政府以防疫為理由剝奪小明和陸生應有的權利。人權不能雙標，若台灣自甘服膺「反中」的政治正確，未來還有什麼立場和大陸談民主、自由、法治、人權。

其次，從兩岸關係當前的嚴峻程度來看，開放小明及陸生返台，將有助於緩解台海緊張關係，避免更加步入危局當中。海協會副會長孫亞夫日前警示，台灣政治生態正發生不利於兩岸和平發展的新變化，兩岸關係存在多種風險，情勢嚴峻。美國國務卿蓬佩奧聲稱，大陸在南海的海權聲索完全不合理，譴責北京用「強權即公理」的恐嚇手段破壞東南亞國家的主權，美中關係將更愈惡化，南海危機愈加升高。

作為南海利益相關方，當美中衝突，我國不可避免將陷入其中，尤其我國在南海的主權聲索範圍基本與陸方一致。倘若美中繼續在南海議題碰撞，屆時如何應對，便將是蔡政府第二任兩岸關係的重大考驗。

綜觀來說，無論是從人權或兩岸關係緩解角度，全面讓小明回家、陸生返校，都有利於兩方面問題的解決，不只可以讓2千個家庭破鏡重圓、7千多名陸生統統回到校園，也能避免兩岸敵意螺旋繼續上升，尤其考量川普可能為年底大選的選舉利益，做出短期的強硬姿態，或是製造局部危機，兩岸關係宜盡量緩和。相互釋出善意，努力讓兩岸關係重開機，海峽才能避戰維和。

民進黨一貫否定ECFA的價值，如今卻希望大陸不要終止，台灣6月對大陸出口比重創下45%新紀錄，其中以高科技產品為主，既顯示台灣對大陸依存度提高，更證明大陸高科技產業離不開台灣，這是台灣的真正價值，也是民進黨無法否認的事實。蔡總統第二任期若要有所作為，為台灣人民帶來更多幸福，就必須頂住獨派壓力，從全面開放小明與陸生返台開始，創造綠紅間更多的善意，進而累積互信，有了互信就容易恢復正常的交流與溝通，讓兩岸關係慢慢正常化。