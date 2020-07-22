大陸南方遭遇嚴重的水災，已持續近1個月。早些年當大陸發生天災時，台灣、香港都會有民間乃至政府發起捐款賑災活動，募得金額也都不小。這次水患，台港幾乎沒人提起賑災的呼籲，反映了兩岸和陸港間的疏離。

記得2008年5月汶川大地震，電視台很快就製播《把愛傳出去》賑災募款晚會，由張小燕、張菲、吳宗憲、沈春華等大咖主持人接力主持，蔡依林、王力宏、江蕙等當紅歌手紛紛響應，當時甫上任的總統馬英九和夫人周美青還到現場擔任接線生，整場晚會4小時就募得2.3億元。

疫情之下，全世界出現「地方保護主義」，首要目標都是先顧好自己，限制人員流動，不讓疫情重災區飛機入境。在自掃門前雪、自顧不暇心態下，沒有多餘的心力去管其他地方。

此次大陸南方水災，就是處在這樣的背景下，再加上兩岸關係因素。民進黨上台以來，歷經「習五條」的發表、香港示威運動、總統大選蔡英文史上最高票、共軍機艦繞台等，兩岸已經從冷和平走向冷對抗。對抗氛圍早已從官方瀰漫到民間，即便長江水災這麼久、這麼嚴重，卻沒有民間團體發起賑災募款活動。

不只兩岸，大陸與香港亦然，1998年長江水災、2008年汶川地震，香港也都發起募捐活動，許多香港藝人響應，但今年因為疫情，尤其加上《香港國安法》的實施，香港人看待大陸的觀感，已經產生質變，此次大陸南方水災，香港也沒看到有團體發起賑災募款。

2011年3月，日本發生海嘯，台灣成為全世界捐款最多的地方，事過將近10年，許多日本人看到台灣人還會頻頻表示感謝，這現象，至今仍讓大陸人不解。某種程度上，民間發起賑災的踴躍度，正映照雙方人民「心靈契合」的距離。