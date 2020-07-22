1995～96年台海飛彈危機以來，兩岸政治關係此時最惡劣，台北和北京的官方溝通管道已全然切斷，中共軍機和軍艦則在台灣周遭頻頻出現。25年來，台海出現第4次軍事危機甚至戰爭的機率，此時最高。

兩岸究將走向和解，或者持續僵持，甚至惡化為軍事衝突，端看下列兩個因素：

第一，蔡英文和習近平有無可能在「九二共識」或其他重大議題上，單方讓步或雙方妥協，讓兩岸爭執消失。答案是不可能！蔡英文的基本群眾是台獨支持者，對他們而言，接受「九二共識」就是接受統一。事實上，蔡總統在首任就職演說中就已表明，沒有「九二共識」，也不接受「九二共識」。在其他重大議題上，相信蔡政府也不會妥協，她相信隨著中共和美國的衝突越演越烈，美國一定會加緊拉攏台灣，台灣因此會有更多籌碼對抗中共。

相對地，習近平的權力合法性建立在大陸民眾相信和支持「大國崛起」這個目標，他們必然會認為放棄「九二共識」乃是中共「衰落」而非「崛起」的徵兆。此外，在習近平眼中，在「九二共識」或其他兩岸議題上，對民進黨政府妥協就是向台獨投降，勢將引發中共領導階層內部矛盾和鬥爭。

第二，中共與美國激烈對立的關係有無可能改善，答案也是不可能！表面上，美中鬥爭是意識形態和制度的差異，實際上，是國家利益的衝突，是中共總體國力的激增威脅到美國唯一超強的地位。不僅美國的政治人物即使一般美國民眾，都早已習慣美國當國際政治舞台的老大，「仇中」也就符合美國的民意。

下一屆美國總統不管是川普還是拜登，美國都不會放棄它的「反中戰略」，只不過拜登的作法應該不會像川普那樣粗魯和善變。無論如何，美國兩大黨在中共議題上，只有鷹派，沒有鴿派。中共領導階層在「中美關係」上，也是只有鷹派，沒有鴿派。北京認為不管在北韓核武或中美貿易問題上，中共的配合和讓步迄今只換得美國的步步進逼。習近平顯然認為唯有強硬以對，才能改變美國的態度和作法。

細觀中共這一陣子在台灣周遭、釣魚台海域和南海的強勢軍事作為以及斷然通過《香港國安法》，北京的對外路線日益清楚。中共和印度最近迅速達成從雙方邊界撤軍的協議，也可解釋為北京希望有更多的時間和資源，應付美國在東海、台海以及南海的挑戰。

值得注意的是，卡特總統曾為討好北京而和中華民國斷交，雷根總統也曾為了不得罪中共而和北京簽署《八一七公報》。然而，過去40年，相對和諧的中美關係的確也協助維護了台海的和平及穩定。如今，對立的中美關係只會增添兩岸間的疑慮和敵意。

「短期內」兩岸爆發軍事衝突的可能性並不高，但這樣的可能性正快速增加。今年年初蔡英文總統在接受「美國有線電視新聞網」（CNN）訪問時，承認台灣已做好承受中共第一擊的準備。雖然中共和美國的軍機和軍艦不斷在南海和台海互別苗頭，但兩岸爆發戰爭的可能性遠高於中美武力衝突。

第一，擁有核武的國家迄今未曾面對面打過仗，因為兩個核武國家之間的局部性和傳統性戰爭，可能惡化為全面性的核戰。

第二，2001年4月1日，美國和中共軍機在海南島附近空域互撞之後，雙方針對彼此機艦在空中和海上遭遇時應遵守的行為準則，多次會商和確認。中美雙方機艦未來發生擦撞和誤擊的可能性無法排除，但機率很低。

相對而言，兩岸發生軍事意外因而爆發衝突的可能性反而更高。隨著兩岸關係和中美關係的惡化，中共機艦尤其戰機在台灣周遭出現，甚至超越台海中線的次數，必然隨之大增，我方戰機升空對峙的次數當然也會大為增加。然而，兩岸未曾針對雙方軍機空中遭遇的行為規範進行會商，雙方疲倦的飛行員或好強好勝的飛行員都可能擦槍走火，引發戰端。

尤其值得注意的是，美國選出下任總統之後，中美鬥爭若持續升高，北京可能選擇對它最有利的地點製造軍事危機，以逼迫華府讓步，這個地點必然是台灣海峽，因為它離中國大陸最近，中共軍隊較有能力掌控。

北京的想法是有歷史依據的，韓戰以前，艾森豪政府刻意忽視中共政權，不視其為對手。然而1953年7月底韓戰結束之後，中美雙方就於1955年9月在日內瓦開始進行大使級談判。同樣地，1958年8月23日，爆發第二次台海危機，9月15日中美隨即在華沙「恢復」雙方大使級談判。

兩岸關係目前呈現極其怪異的現象，彼此在政治、外交、軍事上高度敵對，經貿交流卻出奇熱絡；今年上半年，台灣在兩岸貿易上更享有高達578億美元的空前順差。然而，隨著台海上空戰雲逐漸密布，這種現象還能持續多久呢？

（作者為國家政策研究基金會國安組召集人）