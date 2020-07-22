談到唐鳳女士，網路上似乎多持正面觀感。喜歡民進黨的年輕族群崇拜她為蔡政府優秀菁英，善用資訊科技解決國家的問題，甚至還紅到日本去，為國爭光。即便是藍營支持者，對她也有「好像很聰明」的偏正面印象。畢竟她沒有涉入什麼藍綠惡鬥議題，似也差不到哪裡去。

然而，很多時候，看起來無害的人，更值得我們警惕。對蔡英文、陳菊、蘇貞昌這些選舉出身的政客，我們有警覺，對他們推的政策，我們會有戒心，認為他們背後極可能藏著私心，所以會多加檢視。

但唐鳳之類人物不同，她是擁有一定專業的素人，打著「數位政委」名號，靠機器人出席聯合國視訊會議等等招數，逐步被包裝成現代諸葛亮。之後就開始善用光環，四處替政策代言，只要稍微宣傳一下某政府她們有經手，好似就變成與本人一樣光鮮亮麗，享有不容質疑的專業性。

這就可以解釋為何6月2日三倍券記者會上，蘇貞昌會脫口而出「三倍券有任何破綻唯唐鳳是問」的話了。對蘇貞昌來說，唐鳳是包裝紙也是擋箭牌。若能用她的專業形象造就三倍券成功，再好不過。若無法奏效，總可以撐一陣子，抵禦一些外界批判。

不得不佩服蘇貞昌的先見之明，早早指定唐鳳背鍋。依據《自由時報》報導，三倍券7月1日一開放紙本實體券預購及數位券綁定，就頻傳當機。儘管經濟部長王美花說只當機幾分鐘，但《自由時報》記者實測卻是至少四度當機。7月15日正式開跑後更是鋪天蓋地大當機，搞到連綠委何志偉臉書崩潰大喊「唐鳳快點出來救救我們！」，表示被三倍券搞到本周48個小時沒睡覺，漏洞百出的超前部署，變成他的「超渡部署」。

禍不單行，農遊券、藝FUN券、動滋券、客庄旅遊券都接連出包，動滋券被抱怨「比演唱會還難搶」，藝FUN券得獎者遲遲收不到中獎簡訊通知，文化部緊急道歉等等，客庄旅遊券一樣也是大當機之後緊急道歉，在在都打了數位大政委唐鳳的臉。

行政院順風順水時，數位大政委被當成吉祥物在用，皆大歡喜。但不順的時候，就要被當成煞車皮消耗了。君不見何志偉臉書就直接點名唐鳳「快點出來救救我們」？所謂快點出來，不就是扛責任承擔？

看到唐鳳的現狀，不知道民進黨政府前一位炸子雞─陳時中會否內心有慶幸。前些日子受高層排擠，未升任副閣揆，蔡總統與蘇院長同遊九份推觀光也不找他去。塞翁失馬焉知非福，現在倒無須承擔三倍券的一切責任，能專心守著防疫一畝三分地。靠著嚴密控制篩檢數量，短期內疫情出大錯的機率也不高。反觀唐鳳，民進黨政府未來要消耗他的地方還多得是，說不定過陣子就要下高雄替「老長官」陳其邁站台了。

還是奉勸唐政委，在社會形象相對好的時候急流勇退比較好。現在什麼券都出包，已經有聲浪要妳負責了，未來隨著執政失誤越來越多，被消耗的速度只會與日俱增而已。民進黨、蘇院長的甩鍋紀錄，可是罄竹難書啊。

（作者為網路媒體工作者）