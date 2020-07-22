2020年第3季台積電法說釋出樂觀訊息，除了本季營運績效符合市場預期之外，訂單能見度亦可達第4季，同時公司更上修資本支出從150～160億美元提升至160～170億美元，反映台積電先進製程的獨霸優勢，成為新冠疫情、美中科技戰最佳防護罩，使得台積電業績仍夠繳出亮麗成績單，也持續為台灣半導體業、國內民間投資注入一股活力，更何況台積電宣布2奈米已成功找到路經，亦會導入環繞閘極（GAA）製程，顯然技術藍圖已延伸至2023～2024年，此也難怪台積電市值近期順利突破10兆元關卡，創下歷史新高水準，也更提升在全球科技供應鏈的影響力。

首先就2020年下半年業績展望來說，由於9月前仍是台積電對華為大量出貨的階段，加上高效能運算領域對於先進製程的需求仍頗佳，以及終端應用市場新機的備貨效應，因此2020年第３季台積電合併營收季增率將為7.9～10.8%。更何況5奈米製程因全球無其他供應商，故包括客戶陸續分食華為之後所空缺出來的台積電產能，顯然華為新禁制令對於2020年第４季台積電的影響能降至最低。

其次在技術藍圖方面，台積電往往能在適當的時間選擇導入正確的製程，持續引領半導體技術往前邁進；即便三星宣稱3奈米就將導入GAA製程而領先台積電的時程，但以過去三星跳躍式的製程走勢企圖超車台積電的做法，往往凸顯其良率不佳的反效果，因而此次台積電在成本、製程良率穩定度、效能表現等考量下，決定2奈米才會導入GAA製程，而預計台積電穩扎穩打、循序漸進的模式能將在下一世代穩居晶圓代工領導地位。

至於日本邀請台積電赴當地設廠的議題方面，日本為全球第4大半導體供應國，僅次於美、台、韓，且就日本半導體結構來看，比重分布各為IDM91.5%、Fabless5.5%、封測3.0%、晶圓代工0%，顯然在疫情與美中科技戰趨勢下，日本有強化先進製程在地化供應的必要，所以日本則期望具有先進製程的IC製造業者能夠到日本設廠，藉此確保日本境內能擁有先進製程的技術能力。

對於台積電而言，由於日本半導體供應鏈強項在於設備、材料，以及半導體應用端的車用電子、物聯網，但對於台積電來說，日本占台積電客戶比重僅為5%，不像北美市場高達60%，台積電有其必要應邀美國政府的要求去當地設廠，鞏固第一大客戶的需求，日本客戶的誘因相對較低；加上台積電若到日本設廠，需有對方政府承諾給予非常優惠的投資獎勵補助；且此時機台積電是否適合再分散過多先進製程資源到其他國家，仍有待商榷。因而建議短期內台積電可藉由其他合作的模式來與日本維持友好的關係，如共同建立新興科技領域的發展技術平台等。

（作者為台灣經濟研究院產經資料庫研究員）