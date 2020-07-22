南韓首爾市長朴元淳本月9日疑因前祕書舉發性騷擾醜聞，選擇自殺身亡，消息震驚全韓；就在朴元淳輕生前6天，新北市衛生局一位女員工疑因遭之前任職長照機構主管性侵、又被主管妻子控告妨害家庭，萬念俱灰墜樓結束一生，留下臉書千字文血淚控訴。

兩起職場性霸凌事件有其共通點，都是男主管利用職權性騷擾甚至性侵，女部屬第一時間不敢、也無法反抗，致男主管得寸進尺，長期濫權逞私慾，不同的是台韓兩國因民族性迥異，結局大不同，十足諷刺！

台灣被害女部屬以生命控訴，涉案主管否認性侵，只認了你情我願兩情糾葛，情節如同《房思琪的初戀樂園》翻版。這新聞沸騰了一、兩天，民眾就淡忘了，因被害人只是基層女員工，還有誰願意替她發聲？檢方的調查會還她公道嗎？恐怕很難。

檢視女員工臉書po文，字字血淚。她指控：「那天他宿醉強暴了我，把我從廁所拖到客廳再扛到房間，他嘴上說著：『再一下下就好』，我的身體就像玩偶一樣，盡情的推打拖拉。」

女員工控訴情節雖詳實，人已往生，如果沒有其他佐證，一造說詞恐經不起司法檢驗。檢方調查結果可能如同《房思琪的初戀樂園》作者林奕含，同樣以生命控訴補習班老師「利用權勢或機會為性交」，最後都證據不足，偵結不起訴。

反觀朴元淳涉嫌性騷擾女祕書案，依目前已公開的事證，包括趁機嘴親膝蓋、傳送淫亂文字與只穿內褲照片等，雖造成女祕書精神痛苦，相較新北市女員工對長官的性侵指控，朴元淳的不法情節相對輕微。

南韓職場男尊女卑陋習，直到2017年全球掀起譴責性侵犯與性騷擾的#MeToo運動，南韓各界風起雲湧響應，影視圈醜聞也陸續浮出檯面。朴元淳人權律師出身，連任首都市長，曾大力支持反性騷擾的#MeToo運動，被外界視為下屆總統的熱門人選，沒想到竟栽在性騷擾疑雲，只留下67字遺書「對不起所有的人」。

朴元淳遺言「對不起所有的人」，所指是否就是女祕書的性騷擾指控，將永遠是個謎。民族性強悍的韓國人，對朴元淳的追訴並沒有因他輕生就放下，各界強烈要求真相，包括追查他是否在女祕書舉發前就接獲密報，以及逾50萬人連署，反對政府浪費公帑為他舉辦5日葬。朴元淳自我了斷前，大概料想不到即使付出生命代價，仍難以平息眾怒。

名譽是人的第二生命，朴元淳人生舞台謝幕，心中想的，或許是名譽重於生命價值，在價值衝突與矛盾中做出選擇，但他畢竟是加害人；同樣走不出人生困惑的衛生局女員工，她是被害人，不同的角色同樣的選擇，可想見其身心煎熬之痛楚，已非筆墨足以形容。

生命無價無法回復，不論是朴元淳或是衛生局女員工，自我了斷無法解決問題，真相更不會大白，只留給家人更多悲痛。這兩起職場性霸凌悲劇，台韓兩地輿情反應雖不一，足堪世人警惕慎行！

（作者為資深媒體人）