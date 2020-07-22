今年2月10日，由於新冠病毒爆發，金門到廈門、馬祖到福州的小三通航班被迫停航。5個多月來，由於陸客旅遊全面告停，台商也無法經由金門、馬祖兩地轉往大陸，導致旅遊、餐飲、交通等行業一落千丈，經濟活動急遽萎縮，許多商家被迫關門，甚至從此歇業。

據作者在金門街頭親訪，計程車業者的營業收入已銳減8成以上，許多民宿、旅館和餐廳門可羅雀，有時甚至整個月幾無收入。這是從冷戰結束以來最嚴重的經濟蕭條。如果小三通航線繼續停航，陸客旅遊不能恢復，恐將造成持續性的萎縮和停滯。

最近幾周，由於國內旅遊逐漸恢復，觀光客漸增，金門市面日顯熱絡。但由於台灣觀光客多係參加旅行社安排的團體旅遊；而在旅行團規畫之外的小商戶、小餐館、計程車和民宿依舊是生計困窘，有的人只好依賴縣政府提供的紓困方案，暫解燃眉之急。

根據陸委會的統計，自從2001年小三通開航以來，直至今年2月，20年來兩岸小三通客船一共有108971班次，貨船則為43364班次，至於出入境的旅客則高達2119萬人次，接近全台灣的人口總數。

小三通航線不但提供兩岸居民莫大的方便，而且也讓離島地區享受到相對價廉、便捷的交通工具。乘客只要花上大約半小時的工夫，就可抵達大陸彼岸，手機訊號也馬上從中華電信改成中國移動或中國聯通。恐怕只有「天涯咫尺」4個字，才足以形容這一趟跨越兩岸之旅。

但是，由於疫情爆發，兩岸關係急遽冰封，不但小三通航線告停，兩岸學生交流也急速萎縮，台海與南海間甚至可能出現兵戎相見、烽火連天的危機。哈佛大學教授傅高義近日已提出嚴重的警訊。而美國總統川普也想利用兩岸對峙的危境，適時出兵東亞，藉戰爭牌以挽救大選的頹勢。如果民進黨政府真的願意配合川普，打一場永不回頭的攤牌之戰，那也就無話可說。但如果希望轉危為安、化干戈為玉帛，則盡早重啟小三通航線，並開拓新四通方案，則是可行的破冰之舉。

新四通是去年1月2日由大陸方面提出的新計畫，也就是從福建連結金門和馬祖，提供通水、通電、通氣（天然氣）和通橋的便利措施，藉此減輕生活成本與經濟負擔。其中第一項通水工程，業已完成。目前金門每天約有1/3的自來水源來自泉州的圍頭村，水源則來自晉江的龍湖。通水1年來，福建方面已累積向金門供水超過366萬噸，平均每日供水超過1萬噸。

至於通電方面，由於離島發電成本甚高，台電公司目前在金門對每1度電要補貼新台幣6.5元，1年約計20億元。至於大陸的通電方案，過去是自漳州向東輸往金門，目前則就近從廈門翔安區提供電源。由於通電本身是一種商購行為，著重成本效益分析，如果中央政府首肯，亦可視為兩岸關係改善的重要指標。

在通氣方面，金門和馬祖都是無碳島，若能減少汙染源，使用天然氣，自然有助整體的環境保護。由於通氣本身無涉法規修訂，如果政府確實有意願推動，亦不難落實。

至於通橋問題，牽涉較廣，較為複雜，而美國方面的態度也應特別注意。但政府如果有意推動，則亦非難事。總之，若能化干戈為玉帛，積極推動新四通計畫，則兩岸對抗的危機，也就可迎刃而解。