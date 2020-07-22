黃清龍先生在7月22日《中國時報》時論廣場他的專欄中所刊〈蔣經國是不是改革者〉一文，我完全不能接受，特別他在文末的結論中所云：「蔣經國並不是改革者，他的改革是被迫的。甚至可以這麼說，如果不是他晚年的身體不行了，如果不是兒子太不成材，他會不會在最後做出同樣的決定，恐怕還是個疑問。」其用心可議，不僅厚誣前賢，而且無的放矢，虛擬疑問。筆者要負責任的、鄭重的加以否定。

以筆者追隨經國先生16年的認識與瞭解，他是個徹頭徹尾的改革者，他通身俱是改革細胞。

經國先生於留俄12年之後返國，於贛南初試身手時，不畏地方惡勢力阻撓，力行新政，不出3年，即獲「蔣青天」美譽。他的改革難道是被迫的嗎？

民國61年，他被提名並經立法院通過接任行政院長，就任之日立即推動政治革新，以掃除往昔的衙門習氣，建立政府新的氣象。當我奉命研擬改革草案時，經國先生一再叮囑，不必顧慮舊有勢力，當改則改。他有被逼嗎？

民國62年開始的十大工程建設，都是有關國家進步發展的重要計畫，當時還有反對的聲音，但他說出了「今日不做，明日後悔」的名言，以示決心，他是被誰壓迫而做的嗎？

最後在他辭世前兩年所作的解嚴、廢除黨禁及報禁以及開放大陸探親等措施，都是石破天驚的重大改革，如果他真是一位威權統治者，他盡可不聞不問、為所欲為，但他採納諍言，毅然在他「身體不好時」一一為之，他不是改革者嗎？

至於兒子成不成材這類評論，更不值辯駁。但經國先生沒有家天下的觀念，並且早就聲明蔣家人不參與政治，這是盡人皆知的事實。在此筆者透露一個小小祕辛，當我受任行政院副祕書長時，經國先生居然交代給我一句話：「我家兒子們如有任何需求，不必理會。」善哉斯言，可見經國先生心地光明如同日月。

總而言之，經國先生推動台灣經濟建設、發展民主政治，都有其不可磨滅的歷史貢獻，期望政治評論人士或新聞工作者，對經國先生應有客觀公正的歷史評價。

（作者為前總統府副祕書長）