三倍券正式上路一周，問題陸續浮現，最令商家頭痛的是市面上可能已經有假券流通，而且因為當初的防偽設計不統一，讓業者莫衷一是，非常擔心拿到偽券會造成權益受損。

近日網路流傳「有梅花的才是真正的振興三倍券」說法，因此不少店家在收到三倍券後，第一個動作就是趕緊找梅花浮水印，據以判斷振興券的真偽，結果竟然發現梅花會出現在不同的位置，甚至有的梅花還不完整，嚇得店家以為拿到假券，不知如何是好。

對此，經濟部的解釋是，三倍券的梅花浮水印位置本來就是隨機，所以每一張券的梅花圖案浮水印會出現在不同的地方，而且有的是一整朵、有的是不完整的。

因為三倍券上「梅花梅花處處開」，所以經濟部提醒，拿到券之後，要透過光線仔細看個清楚；此外，還需要「摸一摸」，確定是不是凹版印紋浮凸符碼，感受一下墨紋有沒有凸出紙面，然後再「轉一轉」，因為三倍券左上角的面額數字，在輕轉後會呈現金色與綠色的變化。

到底多少店家有這種閒工夫，一張一張去看一看、摸一摸、轉一轉？有網友說，店家拿到三倍券，等辨識完真偽後，天都黑了。

此外，三倍券的背面還要填寫包括兌領人名稱、銷售日期、統一編號、負責人姓名等一大堆資料後才能兌領。一天收到幾百張上千張券的店家，填寫完這些資料大概天也亮了。

難怪已有越來越多店家因為擔心拿到假券、沒辦法一一揪出，或者是因為懷疑是偽券，跟消費者起衝突，再加上填寫資料太費事，乾脆就不收三倍券了。

從預購、領用到店家兌換現金，無論是店家還是民眾，大家都被三倍券整得七葷八素的，真是史上最難搞！