立法院臨時會三讀通過《國民法官法》，預定2023年元旦上路，爭議十餘年的「陪審制」、「參審制」與「觀審制」爭議終於塵埃落定。司法是社會正義最後防線，審判結果影響每一個當事人的身家性命，司法制度的變革必須慎之又慎，「參審制」對現行體制的衝擊固然比「陪審制」要輕，但依然是重大的改變，司法體系、教育，甚至整個社會都需要做好準備。

「恐龍法官」是社會司法民怨主要來源，由國民法官與職業法官共同審理重大案件，讓非司法專業的平民觀點與意見注入審判過程，可能有利改善「恐龍法官」問題。但國民法官由普通國民產生，素質參差不齊，在審判過程中搭配正宗法官，正規軍與雜牌軍一同審理，過程如何能平順、品質如何能保證？職業法官在某些情境中可能是「弱勢」，如果參審的國民法官多是法盲，參審制度像是讓瞎子去輔助弱視，豈能提升審判的品質與公信力？

提升法學素養與訓練

按照新法制，國民有依法擔任國民法官參審的權利及義務，被趕鴨子上架的臨時法官以外行人做專業需求極高的事，恐將使立法美意銷蝕殆盡。國民法官必須有起碼的法律素養，在參酌意見時有真知灼見，且能克服主觀偏見，才能促進終局評議的良善。台灣地狹人稠，人際關係緊密複雜，如何排除可能的惡勢力干擾、圍事或政治干預，也需要有妥善的規畫，能有效防堵。

《國民法官法》施行後，由臨時組合的國民法官參與審判，若能有完整配套規畫，讓效能發揮到最大，流弊與後遺症能減到最小，將有助於提升司法透明度，判決結果更能反映國民的法律感情、符合社會的期待，近而增進國民對司法的瞭解與信賴，彰顯國民主權理念。這些美好的期待不可能自動達成，必須有完善的配套規畫與強大的執行力。

國民參審制的核心變革，在於強化事實認定的判斷精準性，也就是藉由國民法官參審，補強法庭的「自由心證」能力，減少職業法官專斷的可能，其成敗的關鍵也在於此。無論是職業法官或國民法官，在進行審判時都可能面對傲慢與偏見的制約。無論是將事實涵攝至法律當中得出結論，或將法律代入事實而得出結論，事實認定都是正確裁判的前提。如果事實認定有錯，再良善的法律也沒辦法得到良好的審判。

即使有國民法官參審，仍須針對證人在法庭上的證詞，透過證據及論理推論，判斷證詞內容是否可採信，但任何裁判者都可能受主觀因素干擾。對國民法官而言，如何察覺供述證據的疑點與真偽，並對自身可能的主觀心生警覺。司法院必須針對事證的判斷法則做出明確的規範，最好做到鉅細靡遺，以供參審者參考。

台灣教育普及，法學教育確有所不足，大學很少把法學通論列入通識課程，中小學頂多在公民課程中學習最基本的概念。現在要實行參審制，人民的法學素養應大大提升，這是教育當局必須積極作為的重要事項，務必讓每一個公民在學校教育過程中能得到「國民法官」的基礎訓練。

相關配套法規須完善

這不僅關乎司法的審判品質，也是公民審議制度良窳的重要面向。各國採取參審制，是以推動審議式民主為理念，透過相互的討論，省思自己的想法是否良善、有無缺失，以便在討論之後得出最好的決策。評議的進行與結論是否良好，深受人民法律素養的高低影響，例如，民粹勢力興起，當審理無法避免媒體所激起的社會情感，多數國民未審先判認為被告有罪，參審的國民法官有無不受輿情影響的認知與修養至關重要，這有賴於深厚的法學素養。國民法官3年後就要上場，司法機關及相關部門必須加緊籌謀與部署。

《國民法官法》的實施事關重大，配套法規千絲萬縷，必須盡可能完善，最重要在3點。第一，言詞辯論將是法庭判決主要依據，書面審理重要性退位，司法訴訟對付得起龐大律師費的有錢人有利，窮人的訴訟權如何保障？第二，如何挑選國民法官，是制度成敗關建。第三，如何保護審理案件中的國民法官，免於黑道威脅、金錢誘惑、人情干擾或政治利影響，更是關鍵的關鍵，千萬不要讓「國民法官法」成為幫助有錢人脫罪的制度。