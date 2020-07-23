無色覺醒》王丰：太平洋足夠容中美！美國為什麼怕中國？(圖/美聯社)

歡迎收看《無色覺醒》言論視頻節目第680集播出，由歷史作家王丰先生主講，綜合評論理性分析：「太平洋足夠容中美！美國為什麼怕中國？」

中國大陸數度公開強調，太平洋夠寬，容的下中美兩國共存共榮。為什麼美國就是疑神疑鬼？為什麼美國就是怕中國？為什麼？

第一個原因：美國當老大當慣的心理因素。

中國大陸如果經濟強盛完全統一，美國獨霸天下立馬成為歷史，美國就沒得玩了。像日本、韓國、台灣，甚至英國，只要對美國俯首稱臣，矮化承認美國老大地位，美國才肯善罷甘休。

其實這是美國強權主義者一廂情願的被害妄想症，美國在參與第一次世界大戰後，美國沒分到什麼好處，美國政府在國內被政客輿論強烈批評。所以第一次世界大戰二戰，美國在西太平洋戰役報捷，美國無論如何一定要連本帶利拿走。這就是美國贏者全拿（Winner takes all）的獨霸天下的強權心態。二戰結束後，1945年聯合國成立，世界盟國俯首稱臣。

第二個原因，中國經濟崛起世界矚目，會讓美國坐立難安。

毛澤東有句名言：「中國是一個大國，東方不亮西方亮，黑了南方有北方，不愁沒有迴旋的餘地。」意思是說中國大陸幅員遼闊，泱泱大國氣魄當與任何外敵周旋抵抗到底的堅強決心意志。中國大陸有相當足夠的底氣超越美國。

今年2020年全球各地區的GDP排名：美國GDP的全球占比是24.7%，中國GDP的全球占比是16.9% 雙雙差距數字為7%多，如果把中國的GDP占比加上台灣0.666%再加上香港0.426%也還差6%左右。

今年美國歷經新冠疫情，川普政府防疫不當，美國經濟可能是從經濟大蕭條時代以來，最慘烈的經濟大衰退，甚或有可能加速未來被中國超越於前。這是美國非常清楚及緊張的，換句話說，美國GDP總量排名龍頭寶座，極有可能在近年就拱手讓位給中國大陸。

第三個原因，一個國家的經濟強弱，端看金脈和人脈。

大國強盛兩個基本數據，一個是看錢，一個是看人，比誰有錢，比誰人才多。全球AI人工智慧研究人員排名：第一名美國，中國大陸始終緊追在後，但是令美國戰戰兢兢的是，在美國中國人的博士學位獲得人數，這幾年為直線上升的趨勢。據統計2005年到2015年，中國人在美國得到研究博士學位的專業人才將近5萬人。

第四個原因，基礎建設經濟命脈，中國大陸基建世界第一。

這是非常重要指標，全球各國公共建設、基礎建設的比較。截至2019年底，中國高鐵里程3.5萬公里，鐵路里程高達13.9萬公里，都是世界第一。高速公路前年底已經長達14.3萬公里。全國公路里程數485萬公里是1949年的50倍。

基礎建設是一個國家騰飛的引擎動力， 世界貨櫃吞吐量排名前十位，中國大陸就占了七個。根據以上四個因素，就充分說明為什麼美國不希望、不喜歡、甚至非常憂慮中國大陸經濟崛起富庶強國，「二十一世紀將是中國人的世紀」。……更多內容請點閱本視頻節目觀看分享！