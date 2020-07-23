行政院日前通過國發會所提的四年國家發展計畫（2021～2024），藉由計畫的推動，估計每人GDP將於蔡總統任內達到3萬美元（去年為25,893美元）。在全球疫情告急，世界經濟衰退的此刻，要達成此一目標誠屬不易，然而綜觀全局，仍有可為。

每人GDP顧名思義，就是以GDP除以一國總人口數而得，然後以匯率換算成美元，其變化不僅取決於經濟成長，匯率、人口變化也很重要。1980年代日本從1萬美元升至2萬美元，只花了四年，德國也只花了五年。何以多數國家十多年才能達到的目標，日、德只需四、五年？因為日、德拜廣場協議（Plaza Accord）之賜，匯率大幅升值七、八成，以本國貨幣計算每人GDP也許沒有增加太多，但以美元計算便扶搖直上了。

我們當年也是如此，1985年每人GDP才3,200美元，隨著經濟快速成長，加以新台幣匯率七年升值六成（由39.8升至25.1），1992年提前達到1萬美元，匯率之重要，於此可知。

如今，每人GDP稱得上是家喻戶曉，雖然人們的理解未必正確，但由於政治人物經常談論，自然也就成為各國政府追求的目標。1996年初台灣總統選舉時，李總統就宣告，要讓台灣每人GDP到2000年時升至2萬美元。2000年民進黨首次執政，閣揆張俊雄提出所得倍增計畫，要在十年後（2010年）讓台灣每人GDP提升到3萬美元。隨後，馬總統喊得震天價響的「六三三」，也宣示要在任內讓每人GDP達到3萬美元。

遺憾的是，李總統的願望沒有在2000年成真，張院長的目標也沒能在2010年實現，馬總統的計畫同樣功敗垂成。當年李總統的願望直到2011年才達標，台灣每人GDP由1萬美元升至2萬美元整整花了二十年，相較多數國家五、六年，最多十來年，台灣竟花了二十年之久，何以如此？這雖與匯率有關，然而更重要的是自2000年以來台灣政治紛亂不安，朝野爭鬥不休，荒謬到連國家認同都缺乏共識，有這樣的政治環境，經濟由盛而衰，並不意外。

這也就是何以如今行政院宣稱每人GDP四年內達3萬美元，多數人卻不相信的原因。然而，我們認為未來四年有諸多有利於這一目標實現的條件，只要當局能致力於經濟發展，維持政局安定，仍有機會達成目標：

第一、新台幣匯率逐漸走升：當年金融海嘯重創美國，為提振經濟，美國自2008年11月到2012年9月實施三波量化寬鬆（QE）為市場注入2兆美元，在資金氾濫下，大筆熱錢於國際流竄，大幅推升亞幣匯率，以2009～2011年而言，新台幣匯率（年平均）由33.0升至29.4，日圓由93.5升至79.8，韓元也由1,277升至1,108。

如今，為紓緩疫情的衝擊，川普政府今年3月中旬推出7,000億美元的QE，隨後擴大為無限量QE，數兆熱錢追奔逐北，又將擾動全球匯市，事實上，6月新台幣匯率29.7已創下兩年來的新高，也比去年同月升值5.3％。隨著美國不斷推出以鄰為壑的貨幣政策，由金融海嘯的經驗研判，新台幣升值已勢所難免，雖然升值不利於出口，卻有助於推升每人GDP。

第二、台灣人口開始負成長：每人GDP是以GDP除以總人口，1980年代十年之間人口增加260萬人，GDP成長的速度必須要遠遠大於人口增加的速度，每人GDP才會提高，1990年代十年也增加將近200萬人，自2000年以來，前十年降至100萬人，後十年更降至50萬，而據國發會推估自2022年人口開始負成長。

這個人口負成長的趨勢，雖然不利於台灣長期經濟發展，但若從每人GDP而言，由於這個算式的分母（總人口數）變小了，GDP只要稍有成長，都會反映在每人GDP上，這個趨勢自然也有助於每人GDP達3萬美元。

第三、IMF估台灣將達3萬美元：國際貨幣基金（IMF）去年底發布的推估，台灣於2023年每人GDP可達29,870美元，2024年進一步升至31,483美元，IMF並未特別看好未來四年台灣的經濟成長，他們估計台灣未來四年經濟成長約落在2.0～2.1％，顯然他們看到了人口、匯率等其他因素，因此估算台灣可以達到這個水準。

從上述分析可以發現，未來四年確實存在讓台灣每人GDP升至3萬美元的條件，然而這些條件從長期而言，未必有利於台灣，譬如說人口負成長將造成勞動力不足，於經濟發展自非好事，而匯率升值固有利於進口，卻不利於出口，也不全然是好事。回想當年，新台幣匯率屢創新高把台灣每人GDP推升至1萬美元之際，不少台商也因此紛紛出走，以致產業空洞化危機四起，可謂前車之鑑。

我們認為，過去馬總統、張院長追求每人GDP達3萬美元的夢想有機會於蔡總統任內實現誠然可喜，不過，這些實現夢想的助力，恰是影響長期發展的阻力，若不臨深履薄以為因應，恐怕3萬美元實現之日，正是台灣經濟停滯之時，願執政者深思之。

(工商時報)