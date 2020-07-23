最近蔣經國日記引起熱議，尤其是僅根據日記解讀蔣宋關係，結論不免褊頗。查日記只是歷史素材之一，切不可單憑日記論斷是非。

民間一直傳說宋美齡、蔣經國貌合神離，甚至明爭暗鬥。事實上蔣經國從蘇聯回國，蔣介石非常擔心蔣經國會不尊重這個後母，還特別透過吳稚輝、戴季陶對蔣經國進行勸說。蔣介石還在蔣經國生日那天，冒充宋美齡身分，給蔣經國發祝賀電報。到了宋美齡生日，蔣再冒充蔣經國致電宋美齡，電文是「祝母親大人生日快樂」。後來大家瞭解到這是蔣介石的苦心，蔣經國與宋美齡兩人之間，就維持和諧，至少是表面的和諧。

後來歴經國共內戰，國民政府遷台，風雨飃搖之際，兩個人也建立了革命感情，兩人是由衷的互相尊敬。

民國64年蔣介石去世，宋美齡赴美定居，蔣經國常給老夫人寫信，每封信的抬頭都是「母親大人」，最後署名「兒蔣經國跪稟」，可以說蔣經國是用中文最謙卑的詞彙給宋美齡寫信。若是貌合神離，何致於此？年終統計，蔣經國居然給宋美齡寫了八十幾封信。是時，蔣介石已經去世多年，蔣經國沒有任何顧慮，若沒有真感情，又何以如此？

再舉一例：民國68年，中美斷交，宋美齡十非憤怒，要求蔣經國處份幾個外交官員，蔣回信宋美齡：外交人員都盡力，大勢所趨實在無法挽回。結果宋美齡一氣之下，有幾個月不回蔣經國的信。

對此，蔣經國憂心如焚，再三向老夫人請罪。後來派了蔣孝勇帶上皃女，到美國陪宋美齡，直到宋美齡回信，蔣經國才鬆了一口氣。

日記只是一種心情舒發，兩蔣皆然。蔣介石日記對部下、戰友幾乎無人不駡。日記中連胡適也再三辱罵。蔣日記一出，不少人批評蔣是偽君子。但是我對於蔣在日記中駡胡適，有全不同的解讀。

蔣或許心中對胡有諸多厭惡，但是表面上卻對胡一直相當敬重，既忍受胡的犯顏，也始終重用胡適，在公開場所，從沒有批評過胡適一句，僅在在日記中發洩對胡的不滿，這是何等用人唯才的堅持？何等的的修養工夫？與毛澤東動輒發動整肅，陰謀打擊學者，可謂天壤之別、雲泥之差。

吳國楨跟蔣決裂，逃亡美國，國民政府以叛逃罪通緝吳國楨，但是吳在晚年回憶錄中，卻沒有徹底否定蔣，反而還給了相當不錯的評價，吳說：「近代領袖唯一能做到內舉不避親，外舉不避仇的是蔣介石」，解讀歷史資料要根據全面相關的資料，而不是單一資料；史學之所以是重要學科，確實需要專業訓練，尤其不能有成見，更不能被坊間耳語所左右。