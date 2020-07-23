不知不覺定居瀋陽邁入第四個年頭，命中註定要與大陸有個不解之緣，如今大陸也成為我的家，因此每當有人問我何時回家，我都會說我要回瀋陽也要回台北，因為兩岸都是我的家。

就如同長期在大陸打拚的台灣鄉親一樣，兩岸其實都是我們的家，來到大陸每座城市，我都會想靜靜坐下來聆聽每一位在大陸打拚台灣人的故事。今日就來說一對瀋陽和台北年輕夫妻的故事，比起大多數台商創業奮鬥見證大陸發展的故事，最大的不同在於他們是一對藝術家夫妻，是一座美術館的經營者，這座美術館名稱叫做「別處美術館」，坐落於瀋陽市鬧區大東區的正中心。

一對藝術家夫妻

第一次知道「別處美術館」是無意間在瀏覽瀋陽新聞時發現到的。一開始只是為了發掘一些有瀋陽人文氣息、可以坐下來喝杯咖啡的好去處，但這則新聞中有個亮點卻吸引著我，那就是美術館是一對兩岸夫妻所經營的，因此心中就一直告訴自己一定要去認識一下，畢竟同為兩岸青年且又是兩岸聯姻因此吸引著我。

非常有緣的是在一次聚餐中認識了美術館的女主人，跟我一樣來自台北，在短暫交流後約定好一定要去「別處」看看。就在隔日抱持好奇心，照著女主人發給我的地址走了趟「別處美術館」。

說到「別處美術館」，就如同它的名字般別有洞天，與其他美術館不同之處，是它更有歷史的滄桑感，美術館的前身是原奉天英美菸草公司舊址，房屋始建於1928年，迄今超過90年頭。

女主人仔細介紹，裡面主要分為兩棟相連的二層小樓，分別為東、西館。西館一樓主要作為咖啡廳、接待處和工作室，二樓則作為藝術展覽室，每兩個月都會定期舉辦不同藝術家的展覽，西館樓上還有閣樓，主要是進行沙龍講座放映電影所使用，二樓連接東館富有年代感的廊道更是吸引著我。

東館平時不開放，但熱情的女主人還是帶我進去參觀，東館一樓是專業畫家的創作室和兒童藝術工作坊，二樓則存放著許多骨董，必須經過預約導覽才能參觀。

難能可貴的是，後頭還有一間木造小房間，也美術館建築裡唯一有空調的地方，女主人跟我說，這個木造建築主要是邀請外國藝術家在瀋陽創作所居住的地方，平常沒有人時就作為休息室。

法國留學返鄉創業

在經過女主人對「別處」理念和整體建築介紹後，總算見到美術館長男主人並與之交流。這位瀋陽在地青年有著自己的藝術理念，作為瀋陽本地人自魯迅美術學院畢業後去法國留學時認識了另一半，在法國一待就是八年多，之後這對年輕的兩岸夫妻於2016年返回台灣創業從事藝術展覽策畫。

但在一次偶然的機會下，男主人與瀋陽這棟老建築結緣，特別是作為一名在外地漂泊多年後的瀋陽青年，開始有了落葉歸根的想法，希望將自己的藝術理念在家鄉落地。經過夫妻倆用心修復後，2018年美術館開幕，主要承接兩種類型人的展覽，一類是本地藝術家另一類則是外國藝術家，希望可以邀請世界各地的藝術家來到瀋陽進行交流創作，因為男主人想要將在國外學習到的藝術教育理念引薦進入到瀋陽來，希望透過更多的國際文化交流，深耕瀋陽這片文化綠洲。

深耕瀋陽藝術文化

此外，更令人佩服是，他們也希望給更多年輕人有個親近藝術的平台，所以經營這間美術館基本上屬「純公益」性質，沒有聘請任何一位員工，採用的是「練習生」的模式。「練習生」不領薪水但可以在這裡學習到策展、藝術設計、咖啡餐點等多元的工作模式，吃住生活工作都在「別處美術館」，因為「別處」也就是「練習生」的家，主要就是給年輕人一個鍛鍊培養藝術理念的平台。

同樣作為一名台灣青年的我，看到一個台北女孩在丈夫的家鄉瀋陽，創辦了一個與眾不同的美術館，有著一個熱愛自己鄉土想為家鄉藝術做出貢獻的先生，這種不忘初衷的精神深深打動的我。就如同男女主人跟我說，他們經營這間美術館的理念不在於將之打造成瀋陽的網紅地標，而是希望真正吸引藝術同好相互交流欣賞，漸漸地讓這座城市有著屬於自身的藝術氣息，而不是讓外地人想到東北想到瀋陽，永遠都停留在「重工業是燒烤，輕工業是直播」這種刻板印象。

令我反思赴陸初衷

在聆聽他們的想法理念後，也讓我再次重新反思自己為何要在大陸「追夢、築夢、圓夢」的初衷，不就是跟這對兩岸夫妻一樣單純嗎？他們可以，我相信每一位在大陸發展的台灣青年朋友也可以，除了賺錢之外，大陸還有許多值得你慢慢發現愛上大陸融入大陸的理由。

（羅鼎鈞／瀋陽台商投資企業協會副祕書長）