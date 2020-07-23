大陸外交部新任發言人汪文斌亮相，引起兩岸輿論關注。汪曾任大陸駐突尼西亞大使，看起來儒雅、穩健，不似「戰狼」型發言人。大陸網民對這位新發言人頗有期待，在網路留言中期許，新發言人能夠少一些鬥爭性，多一些魅力攻勢。

過去一段時間，大陸網民總是吐槽發言人，認為姿態太軟，應該更加硬氣，外交部發言人果然展現「狼性」。近來大陸民間對外交的思考轉趨理性化，以大陸目前對外的處境，這樣的聲音難得且珍貴，也與學界呼籲的外交轉型相契合。

在百年大變局的關口，大國之間的競爭加上誤判、誤解加重劍拔弩張。在互信下滑、互懟漸成常態背景下，外交工作若能更回歸外交本質，當能為競爭潤滑、為火藥味降溫。大陸日益走近世界舞台中央，一言一行更為世界矚目，如何在與複雜世界的溝通中增進自己的可信度、可親度，亦需要重溫外交的本質來尋找答案、探尋路徑。

外交的本質是以和平方式、智慧手段來解決國家間爭端，目標是增進理解、結交朋友，維護和平、推進合作。因而，首先在外在表現上，外交臉應該是微笑式的而不是嚴肅的，外交人的身段應該是柔軟的而不光是強硬的，外交語言應當是嚴謹而又豐富的。中國語言博大而優美，在「懟」這一簡單情緒化表達之外，一定可以找到更富中國修養、更能連接彼此的表達與回應。

早年美國代表團訪華，曾有一名官員當著大陸總理周恩來的面說：「中國人很喜歡低著頭走路，而我們美國人卻總是抬著頭走路。」周恩來不慌不忙，臉帶微笑地說：「這並不奇怪。因為我們中國人喜歡走上坡路，而你們美國人喜歡走下坡路。」在國際會議上邀請各國觀眾欣賞大陸越劇電影《梁山伯與祝英台》時，周恩來介紹這是中國的《羅密歐與茱麗葉》，拉近文化距離。女外交家傅瑩在擔任駐外使節過程中，在危機關頭總能用耐心對話、細緻說理、善講故事等柔性方式打破僵局。

面對日益複雜的外部環境，面對一些國家越來越多的甩鍋和無端指責，大陸更需要不慌不忙地用事實、資料、故事和同理心來讓外界瞭解真相、認識大陸。

其次，多管道主動斡旋改變局面。外交的本質是通過非武力、非強制的形態化解爭端或緩和危機。無論情況多麼艱難，外交工作的使命也是要探究事態迴旋的可能性。一位資深外交官曾說，好的外交家，不是盲目強硬，而是知道國家的核心利益在哪裡。要懂得在合適的時間、合適的問題上，做出合適的妥協。

大陸國務委員兼外長王毅曾積極斡旋緬甸與孟加拉之間的紛爭，創造性地提出了三步走方案，並獲得了孟緬雙方贊同，為推動雙方對話協商解決問題做出了貢獻。面對美國等西方國家近來在多個層面的攻擊，大陸應當意識到，這是非常態的美國，大陸不能隨之起舞、輕易掉入冷戰的陷阱，而是發揮創造性在更多的空間、層面來斡旋、改善中美關係，包括有效地運用協力廠商來溝通、調節中美關係，啟動和開放所有中美對話管道來增進理解，甚至可以尋找合適的機遇來再現乒乓外交的破局之舉。

過去大陸外交多是被動跟進式的，現在開始轉向主動，應該積極引導事物發展的走向。大陸駐美大使崔天凱近日說到，如果拿開車來比喻的話，是我們要把握好方向盤，這是關鍵。

其三，廣交朋友。衡量外交工作的成效之一，是看朋友有多少。交朋友要主動提供公共產品，包括有形的產品─疫苗、防疫物資等，也包括無形的產品，如問題解決方案、有效的倡議等等。當前一部分國家開始推行認同政治，加深意識形態鴻溝，大陸更要發揚和而不同的品質，致力於建設一個多極化的世界，繼續保持開放的姿態，推動在應對新冠疫情和經濟復甦等多個領域的國際合作。

外交和內政難免相互影響，但這種影響應當是正面和互益的。當下大陸的民族主義情緒在向理性面轉變，外交工作可以放下包袱，循著專業主義路徑前行。讓外交回歸外交，既是術業專攻使然，也是現實情勢使然，這會最大程度維護大陸利益，也會向世界呈現一個強了也不稱霸的中國。