繼貿易戰、疫情戰後，美中軍演已成近期對抗主軸，上月兩國在南海進行了「雙航母」及西沙軍演，兩國軍機不斷闖進台海防識區，連國際危機組織（ICG）都將台海與南海、中印邊境同列「政治安全嚴重惡化地區」。外界不免擔心，下一步，北京會否出現戰略暴衝？

美國自歐巴馬提出重返亞太政策後，亞太已成美軍重心，圍堵中國更成戰略首要，拿近期為例，就在漢光操演之際，美軍14日以驅逐艦挺進華陽礁、永暑礁12浬內，隔天美國務卿蓬佩奧表明，不承認北京在南海聲稱主權、海權、海洋資源及「九段線」；只要美軍無人偵察機或空警機出現台海、巴士海峽，共機便升空應變，美軍E-8C指揮機甚至逼近廣東近岸。

美採取「極限施壓」顯然意在逼北京出手，在全球製造反中輿論，達成戰略制高點，關閉北京駐休士頓總領館，國會議員呼籲美中斷交、與台斷交皆如出一輒。軍演，只是向北京表明，兩海是美國打通印太兩洋、推動印太戰略國家利益的禁臠，不是誰說了算。

判斷北京不致因此暴衝。北京深知這是美國選前花招，候選人都在比誰強硬。川普反應的是保守派、軍工集團既得利益，漫天要價既可獲大筆政治獻金挹注，又可滿足保守派。只要不是長遠政策，非常態，北京何須較真。何況美國打的更像是七傷拳，最終受害的是美國人。

更重要是，後疫情時期北京了解，拚經濟才是首要。明年是大陸第一個「雙百」，建黨百年最重要任務是實現小康社會。若沒有戰略定力，跟著小丑跳梁起舞，中國早就不是中國了。