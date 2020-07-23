美國政府21日無預警要求中國大陸駐休士頓總領事館於72小時內，也就是當地時間24日下午4點前撤離。21日晚間就有休士頓當地的民眾目擊中國領事館內的人員在焚燒銷毀文件。北京方面稱美方的舉措是「單方面的政治挑釁」，北京也將考慮關閉美國駐武漢的領事館作為報復。這次的情況，無疑是為美中之間原本就已經很緊張的關係，再蒙上了一層充滿變數的陰影。

不過大多數人包括華爾街的投資人，都覺得這次美國關閉中國領事館的舉動，只不過像以往一樣，是另一場川普政府的「大秀」，而且是不影響他們賺錢的「好秀」。無論他們是有心還是無意，是還沒反應過來還是不覺得這是一回事，總之對這些投資人來說，反正美國政府的態度看起來也很低調，應該不是什麼太大的問題，於是四大指數也就一路漲上去。不過，美國政府這次恐怕是玩真的，因為他們「很低調」，低調到讓人覺得其中是不是有什麼問題？

首先，美國勒令要求中國關閉領事館的消息並不是美方自己高調宣布的。而是在美方下令關閉休士頓的中國總領事館，並要求使館人員在72小時之內撤離之後，領事館的人員在燒毀機密文件時誤觸消防警報，又被周圍民眾目擊領事館有火光並通報當地消防隊，媒體才開始去追這起事件，也才發現了原來中國領事館人員之所以要燒毀文件，就是因為匆促被美方要求撤離的緣故。

到了隔天，中國外交部的例行記者會上有媒體問起這件事情，中國方面才證實確有此事，並順著記者的提問開始譴責美國不遵守國際法和國際關係準則，又敦促美方趕快撤銷這項「錯誤的決定」，卻也沒有更進一步的強硬回應。甚至目前也只看到中國官媒針對這件事情舉辦網路票選，讓中國網友票選如果要關閉美國在中國的大使館，要關閉哪一間？至於官方要採取什麼行動，也沒有更多的解釋。顯然背後是有一些不能說的考量。

那麼美國這邊又是怎樣反應呢？從美方下令中國領事館撤離，到因為火警所以媒體得知，再到中方異常冷靜地表達抗議，川普政府始終沒有正式回應過這起事件。川普或是國務院事前既沒有召開記者會昭告天下，事發之後也不曾正面解釋過做成這項決策背後的理由和因素，再加上中方的反應，反而更讓人覺得這次的事情似乎真的非比尋常。

這次關閉領事館的外交衝突，看起來不像是以往那種川普發發推特、到處對著中國開「地圖砲」，卻未必真的會採取什麼行動的虛張聲勢；反而是一反常態地雷厲風行，一點也不漏口風地就關了中國領事館，看起來就是「真有那麼一回事」。就看之後的美中關係，又會有怎樣的劇烈變化。(作者為口譯工作者)