「大變局2020兵棋推演」設定了川普為挽救低迷選情，刻意派遣航母打擊群通過台灣海峽；及中共雖洞悉此係選舉策略，仍派遣轟六戰機飛越航母編隊上空以不示弱的狀況想定。此雙方在台海鋌而走險情境雖尚不致成為現實，但自今年5月以來，中共分別於渤海及海南島海域舉行大規模軍事演習，美軍也在菲律賓海及南海投入「雙航母」秀肌肉，雙方艦、機更頻於台灣附近海空域穿梭較勁，確實升高了這個區域的緊張情勢。

美國為抑制中國崛起而由經濟打擊進一步提升至軍事施壓，似有落入所謂「修昔底德陷阱」之勢。平心而論，縱然美國視台灣及南海為重要國家利益，但相對於中共不惜一戰的「核心利益」仍有差距。白宮前國家安全顧問波頓稱「台灣將是下一個庫德」，除直指台灣會被川普背棄，實也隱喻台灣不會是美國與中共發生戰爭的原因。甚至提出「修昔底德陷阱」一詞的艾利森於訪台時也表示，未來若再發生台海危機，美國很可能不會再有96年台海危機時同樣的反應。

台灣方面，民進黨藉操作香港反送中與亡國感不僅全面贏得政權，更大幅提升民眾反中情緒與獨立意識。日前政治大學選舉研究中心及台灣民意基金會，對傾向或支持台灣獨立的民調統計分別為27.7%和54%，雖然兩機構數據相差一倍，但都是各自歷來紀錄的新高。美國對大陸敵意日增，民進黨政府選擇挺美抗中，中共也認定民進黨政府「以疫謀獨」、「以武謀獨」。在台灣宣告獨立中共必然動武下，蔡英文總統於第二任就職後接受外媒訪問時表示，她已著手準備「所有可能的後果…，任何時候你都不能排除戰爭的可能性」，似也預告了兩岸關係的悲觀前景。

個人於這次兵棋推演中扮演中共中央軍委角色，過程中試圖突顯不懼戰且有與美軍周旋到底的決心，但最終決策仍不失理性，縱有衝突，也要限制在可控範圍內。雖然目前南海局勢似乎劍拔弩張，但戰爭是最後不得已的手段，關鍵在於戰爭風險與國家利益的得失算計，中共如此，美國亦然。目前民調領先的拜登雖不似川普般專斷獨行，但無論民主或共和黨、自由或保守派，過去4年來，遏制中國已是難回頭的政治正確，縱然如此，美國若要為台灣而與中共不惜一戰，除空泛的口頭道德承諾外，恐仍待更複雜的國家利益算計與誘因。

軍隊存在的目的是嚇阻戰爭及在戰爭無法避免時打勝仗。共軍無論艦、機繞台或航母遠海航訓，絕不會只是對台武嚇，就軍事角度研判，就是有計畫地從事「戰場經營」，而渤海、南海軍演的中共解放軍部隊，又恰與漢光演習想定中，武力犯台的「北攻」、「南攻」兵力若合符節。雖然國防部對共軍動態的一貫反應是「對狀況都有掌握，請國人放心」，民眾也不懷疑國軍守土決心，但對兩岸政治對立持續增高的狀況實難以安心！縱然台灣有國軍保衛，但兵凶戰危，絕不要因政治失敗而導致戰爭無法避免，在美中兩強對立遽升之際，夾在中間的台灣更要發揮以小事大的智慧！

（作者為退役海軍少將、中華民國海洋事務與政策協會副祕書長）