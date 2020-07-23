「樹欲靜而風不止」大陸外長王毅用這句話來形容當前中美關係，還真是神來一筆。蓬佩奧前腳才強硬表態中國對南海諸島主權生所無效，後腳急急如律令，國務院下令大陸駐休士頓總領館在72小時內關閉。中美衝突，一路從貿易戰、關稅戰、科技戰，挺進到外交戰，未聞戰火煙硝，但樹欲靜而風不止，川普執政團隊為了將內部矛盾轉為外部矛盾，煽風點火，似有越演越烈的態勢。

中美衝突螺旋上升之際，台灣也沒閒著。政壇領導率領著媒體網民，持續防疫鎖國，仇陸抗中。中共軍機軍艦加強演練保衛南疆、突擊島嶼，我空軍則忙著巡航監視、廣播喊話，外加漢光演習的兩棲登陸演練，兩岸關係，山雨欲來。就在此時，中國大陸涉台智庫圈也掀起了武統與和統的論戰，對台政策似有「棄鴿轉鷹」的現象，更值憂慮。

站在地緣政治的角度觀之，中美衝突加劇，一旦戰火爆發，首當其衝，遭殃的必定是台灣蕞爾小島。不論戰爭首發於太平島、西沙、東沙、金馬、澎湖、還是本島，對台灣而言，皆是不可承受之重擊。因此，即使是最激進的台獨政治工作者，都應該懂得「趨吉避凶」，設法「低盪」中美的衝突。即或不能「說大國則藐之」，也應盡量延滯北京採取武統的時間表，緩和兩岸緊張態勢，而非藉機火上加油，激發陸方鷹派武統主張。

盱衡兩岸整體實力，凡是理性的決策者，無論統獨，都不妨細細咀嚼柯文哲在視訊雙城會談中所提的22字訣：「兩岸交流比斷流好、合作比對抗好、一家親比一家仇好」。準此，容或建議當局採納以下建議。

有關防疫方面，應接納陸方核酸檢測結果，立即開放兩歲以上小明入境台灣。同時開放無感染的陸生及境外生入境，完成學業，並給予適當補償。採納陸方資訊，陸續開放低風險城市兩岸直航班機，協商陸方盡速開放台商返陸的綠色通道。並大方承認大陸防疫措施與成績，表達兩岸合作開發疫苗之意願，並建議美國、巴西、印度等疫情嚴重、幅員廣大的國家參考陸方防疫措施，積極減緩疫情。

針對蓬佩奧日前有關中國南海主權問題的聲明，表達我國不承認國際法庭南海仲裁的立場，並籲請美國盡速簽署加入《聯合國海洋公約》。表達我國對於南海諸島各相關權益國家，「擱置爭議、共同開發、和平互惠」的信心，籲請美國重拾雷根「以談判代替對抗」的精神，提出和平開發南海資源的技術與建議方案。

北京在執行港區國安法同時，呼籲大陸應確保香港及高度自治、確保各國對中國實施一國兩制的承諾，反對外國勢力不當介入香港。香港勇武派及民主派人士，應秉持兩岸四地和平發展的原則，共同追求中華民族的自由、法治、民主、繁榮。

為後「新冠疫情」的社會經濟與科技文化發展，兩岸四地應攜手合作，尋找出路，共度難關。同時呼籲聯合國大會，召開「後新冠疫情」的全球性論壇，就醫療、科技、社會結構、新型經紀業態、跨國合作等人類共通問題，展開對話，進行研究。

台灣以小侍大，必須以智取勝。中美交鋒日亟，未嘗不是台灣翻轉的時機。

（作者為資深媒體人）