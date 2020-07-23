在目前世界疫情和兩岸關係的背景下，討論兩岸的統一好像有些不合時宜，但如果將統一放到中華民族復興的大框架中去，則就像愛情和死亡一樣，是個永恒的主題，在任何情況下都值得大談特談。或者說，只有在時機不成熟時談得徹底通透，才能在統一的歷史窗口打開時，縱身一躍，抓住這稍縱即逝的瞬間，做好中華民族復興大業的鋪墊。如果沒有現在對統一的深刻認知，即便統一的歷史窗口打開了，也非常可能白白錯過，結果只能讓後面幾代人繼續扼腕歎息。

統一對於民族復興的重要性，怎麼強調也不算過分。以老美的南北戰爭為例，如果不是林肯承受巨大的代價，堅持統一，美國不可能有今天這樣在各個領域獨占世界的鼇頭。他們的反分裂戰爭是在各州都有權脫離邦聯的體制下展開，統一對他們遠沒有我們這樣重要。我們有幾千年大一統的體制，統一的文化沉澱對於民族復興具有無比重要的意義。其實，兩岸的理性人肯定都理解統一的重要性，且不說現在兩岸的生意往來，婚姻感情牽掛，學生和學術的交流，更有兩岸相互學習要比向西方學習更加方便流暢，理解更加精準，彎路也可以少走很多，所以分裂的現狀和代價都是中華民族所不堪承受的和痛心疾首的。

問題是怎麼統一？「武統」肯定不是首選，不僅因為戰釁一開，人命財產還有人心離散的損失可是要很多年才能修復。更因為這麼做不符合現代文明的規則，統一就像兩個人談戀愛，男方要求女方嫁給他，就得許諾給她幸福，為了表現這種許諾的現實性，甚至要送上一顆大鑽戒。而不能說，你不嫁給我，我就要對你不客氣。

英國首相卡梅倫當年反對蘇格蘭獨立的呼籲，幾近於女生在挽救破裂的感情。當然，為了震懾台獨，亮出武統的底線也未嘗不可，但在老美已經事實介入的情況下，淡化可能是上策。

台灣政治家一定要有這樣的遠見，非兩岸統一，則台灣不足以有大的發展。因為台灣是小島，小市場，還有小島民心理，無論怎麼制度優勢，發展到今天也已經是極限了。我的不少台灣女學生，她們最大的心願就是找個上海工作，嫁個上海老公。我接觸好些台灣的企業家，他們原本在島內發展得挺艱難，到大陸後，則迅速如日中天，甚至令人仰視。這其實就是台灣與大陸統一未來的縮影和象徵。台灣已經掉進了發展的瓶頸，非與大陸統一，則很難新的突破。政治家應該有這樣的認知和理念，即便普通民眾現在對統一有這樣那樣的顧慮，都要堅定不移地帶著他們走向統一的目標。

所以兩岸關係會有所退步，實在是台灣要的鑽石太大，民主不是短期能夠實現的，台灣自己也在這條路上蹣跚了幾十年，怎麼能要求大陸一蹴而就呢？同樣，大陸在統一的認知、步驟、方法，實操沒有落地的情況下，要求進一步推進統一，也很難為台灣民眾普遍接受。更不用說最近中美摩擦給島民心理的陰影，所以兩岸關係短期中很難有實質性突破。

有鑒於此，雙方還是要堅持「九二共識」，「一中各表」等，不要有可能惹惱對方的言論和和行動，更不要挾美自重，而應努力營造對中華文化根的歸屬感，多強調統一對中華民族復興的重要意義。石在火不滅，文化在統一定有望，這也是給下一代決策者預留的統一空間。

美國的南北戰爭犧牲了60萬甚至更多的軍人，比他們以後參加的兩次大戰，以及韓戰越戰犧牲者的總和還要多很多。這是個沉重的昭示，如果林肯用財政的錢，從蓄奴州將黑奴買下來，再給他們自由，其代價也許比打一場解放黑奴的戰爭要低很多。當然，歷史不容假設，但是，歷史必須假設，才能吸取教訓，才能做成本更小的選擇。也就是說，要超越意識形態的束縛，評估既定衝突可能耗費，是否還能有成本更小的替代。這不僅對兩岸關係，而且對解決所有衝突都具有一般意義。（系列完）

（作者為大陸大學教授）