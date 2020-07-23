國防部應把三軍採購美武器裝備的交涉談判與經驗，編寫成一部「葵花寶典」傳承，台美軍售吃過的虧，不管是暗的，還是明的，列入清冊移交，就不會犯一樣的錯，吃同樣的虧。

空軍幾乎都向美國買新武器，只租過教練機，買二手武器沒什麼經驗，2013年底向美採購的二手P-3C反潛機，本應交機4架，卻有1架故障，滯留關島，因美軍基地沒有零附件，加上聖誕節放假，就延遲交機。P-3C還沒飛到台灣就故障，太不可思議。

然而，軍售是台美外交最實質利益也是籌碼，由於敏感，那怕是吃了暗虧，仍得守口如瓶。空軍也只能摸摸鼻子。

F-16戰機性能提升案也是一個例子，美方軟體研發進度落後，卻逼著台灣加人加時趕工，空軍也只能答應，只要最後一架交機是在合約時程內即可。

此外，美方也會欺生。海軍「團購」方陣快砲，即是一例。2016年蔡政府新上任，國防部長新就職，美方大方給了12億的折扣優惠，卻選在520新舊政府交接當天送來發價書，真是別有用心；剛上任的三軍統帥與國防部長除了背書，別無選擇。

某個角度說，美方是把方陣快砲優惠當做禮物送給新政府。剛好其他國家也要買方陣快砲，於是美方順水做個人情，讓台灣也參加「團購」，就在新政府就職首日，送上發價書。520就職日，軍售案打折，是以往不曾有過的事，算是給蔡政府面子。結果預算都來不及編，立院還沒審查，海軍就先簽發價書了。

蔡總統第二任就職520當天，美方也送了個軍售禮物，宣布售我18枚重型魚雷。其實，這是續購案，美方最初要賣我46枚，海軍在預算考量下只買28枚；沒買的，美方漲價後於520再賣。最妙的是，美軍還特別說明這是送給蔡政府520的禮物。這筆賀禮的包裝費可真貴的驚人。

再舉一例，空軍花400億向美買長程預警雷達，5年的維修費要110億餘元；這項裝備的所有權是國軍的，美方卻可完全控制，連維修費都由美方主導編列。

2013年預警雷達維修費7億餘元，2014年編21億8千餘萬元，爆增3倍，國會有所警覺，再經過軍方爭取，現在每年少2、3億元。

這次出包的愛國者飛彈三型重鑑測案，作業維持費也很高，達182億元。美方宣布時，國防部長嚴德發不知道，空軍司令熊厚基也不知道，是空軍防空指揮部直接向美要發價書。

愛三飛彈和長程預警雷達一樣，維修技術都抓在美方手上。合理的懷疑，這182億的作業維持費是美方編的，如果防空指揮部手上有「葵花寶典」，或許就不會乖乖配合了。