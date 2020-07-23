文化部「委託」公共電視成立國際頻道一事，引發許多討論，有三個面向值得分析。

首先，其實對於公共媒體的管理，世界各先進國家早有共識，就是要維持「一臂之距」。就此而言，政府對公視不是什麼都不能講，而是不宜直接下達命令，以免把公共媒體變成政府媒體。公視是公共媒體，當然應該擺脫來自政治與商業的壓力。民選政府既代表了一定的公共性，同時又是政治中心，具有雙重性。因此最好的方法或許是政府促成公眾討論，讓公視董事會去傾聽來自公共領域的聲音。

其次，如果公視內容可以符合公共領域的期待，同時也能讓世界看見台灣，何樂而不為？當然，公共性不等於國際性，更不能變成政府的國際宣傳平台。

最後，如果想讓世界看見台灣，除了公共性與國際性，還要兼顧科技性。傳統的衛星頻道，未必符合當代的媒體使用習慣。政府如果有心促成公共媒體的國際化，應該更貼近使用者習慣的最新科技。

全世界最多人使用的網路影音平台YouTube，或許提供了一個兼具公共性、國際性與科技性的參考範例。YouTube平台開放讓所有人都可以上傳內容，幾乎做到人人平等，頗符合公共領域的精神。當然，YouTube本質上仍然是全球化的商業平台，不會是公共媒體。

現在全世界最盛行的影音平台就是網路平台。民進黨政府一直憂心對岸OTT TV平台來台，會對民眾產生洗腦效果。其實大可不必擔心因為觀看對岸的影視節目而受到影響，台灣觀看對岸節目已數十年，事實證明沒有什麼洗腦效果。倒是政府如果有心減少民眾觀看對岸的OTT TV，更可以扶持本土OTT TV平台。台灣本土的OTT TV平台不少，公視前幾年也推出OTT平台「公視+」。在「公視+」的公共媒體基礎上，加強國際化也是一個可行的方向。

國際宣傳媒體，包括傳統的短波與衛星頻道都已逐漸式微，至今未見成功普及的新案例。全世界砸大錢經營全球媒體平台，目前居於領先地位的主要都是商業媒體，天價拍戲，一集上千萬甚至上億。台灣如果真的可以推出兼具公共性、國際性與科技性的新媒體，當可為本土媒體產業注入活水，也會受到全世界的高度肯定。

（作者為國立台灣藝術大學廣播電視學系教授）