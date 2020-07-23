中國駐美使館就美國涉南海聲明發表談話，強烈反對美國對中方的「無理指責」。美國國務卿龐佩歐7月13日在一份聲明中說，中國在南海的野心沒有法律依據，並說北京多年來一直使用恐嚇手段對待其他南亞沿海國家。美國戰略與國際研究中心的分析師約翰遜說：「基本上這是我們第一次稱其為非法，但關鍵是你打算怎麼做？」

這是當今全球兩強在南中國海又一輪新博弈的開始，這場博弈最終的結局如何，必須放在一個更大格局的中美「河海大博弈」中去觀察。

誰都知道也習慣了整個太平洋就是美國勢力範圍的現實，這個現實當然絕非憑空而來，而是經過大約一整個世紀打造經營之後的結果。

1899年美西戰爭，勝方美國取得了西班牙在西太平洋的屬地關島，即通過購買與戰爭的方式取得了菲律賓；在此之前，美國也先後以購買（1867年，阿拉斯加）及政治介入（1893年，夏威夷）的方式，取得了兩地的控制權；1945年二戰結束，美國一方面收編了原本日本控制的太平洋諸島（如中太平的的威克島、西太平洋的琉球），之後又以防堵共產主義擴散，與日、韓、台、菲、星分別簽訂了共同防禦條約；與此同時，基於與英國的關係，加拿大、澳洲、紐西蘭、亦與美國構築了「五眼聯盟」，主此，一整個太平洋進入美國囊中，形同美國的「內海」。

可以看到，這個內海的北、東、南緣均無問題，其西緣卻直抵亞洲大陸的東緣，甚至把中國家門口的「黃、東、台、南」四海也包括了進去。這在美強中弱時，中方也無可奈何，但時移勢易，中國正在快速崛起，美國綜合國力則在下行，一長一消，勢不可避免較量與衝撞，1996年台海危機與2001年南海撞機事件均屬之。就一個志在崛起與復興的中國而言，豈能容忍另一個霸權在家門口老是耀武揚威。中國的地緣戰略肯定是要把美國勢力從家門口趕出第一島鏈之外的，換言之，做為第一步，就是把「黃、東、台、南」四海打造成「護城河」成為中國的勢力範圍，此即我所謂的中美「河（護城河）海（內海）大博弈」，博弈即從2001年正式開始。

放在歷史長河中觀察，中美必然會以兩國之間的太平洋做為大博弈的大場域。階段一，自1949至2000，形勢上是美國的大內海直接覆蓋了中國的護城河，中國勢弱，只能徒呼負負。階段二，從2001年開始至2020或2030（尚未確定）或更久，取決於中美在第一島鏈的交手，如中方勝出，美退出第一島鏈，即告一段落。在這個階段中，南中國海與台灣是兩場關鍵戰役，通過南海造島及中國反介入戰力之強化，中方已從早前的劣勢，轉為旗鼓相當甚至漸居上風。階段三，將從階段二結束時開始到美國勢力逐漸退出第二島鏈（關島）時確定，近年來，美方似乎已進行提前部署，先將琉球軍力後搬至關島，又投入巨資將關島原本集中的軍事基地分散，可略見一二。

太平洋還是太平洋，但是劇情與主角還是會物換星移的，此即歷史迷人之處。

（作者為香港鳳凰衛視資深評論員）