香港主權回歸中國23年，台灣駐港與香港駐台機構，基本維持良性互動，即使經歷政黨輪替，朝野政黨對延續台港關係的穩定發展都有高度共識。但《香港國安法》施行後，台港為了派駐機構人員簽證問題，隔空較量，激烈攻防，讓台港關係兩敗俱傷並陷入雙輸困境。

台灣駐港機構從上世紀港英政府治理香港殖民地時期，即由外交部統籌，並以民間機構的「中華旅行社」執行駐港事務，相關黨政機關駐港人員加以輔助。隨著香港主權移交，台港關係結構調整，駐港機構即改由大陸事務委員會統籌，並另訂《港澳關係條例》規範雙邊交流事項。

陸委會現行駐港機構（會內稱「香港辦事處」，在港稱「台北經濟文化辦事處」），根據雙方約定，派駐人員的工作簽證或駐港機構的運作，都必須接受香港特區政府相關法律的規範，但基於互信與默契，雙方對部分規範細節始終保持「戰略模糊」，並未衍生公開爭議。

其中，對駐港代表與主要駐港人員在申請駐港工作簽證時，是否必須簽署有關遵守「一個中國」原則承諾書的爭議，據知情者透露，97之後，香港特區政府確曾要求駐港代表簽署具有政治意涵的文件，而這項文件的依據就是北京對香港特區處理涉台問題的「錢七條」。

1995年6月，大陸前副總理錢其琛發表《香港涉台問題基本原則與政策》（錢七條」）提到：台灣現有在香港的機構及人員可繼續留存，他們在行動上要嚴格遵守《香港基本法》不得違背「一個中國」的原則，不得從事損害香港的安定繁榮以及與其註冊性質不符的活動。

香港特區自成立以來，對台灣駐港代表申請簽證即要求承諾遵守基本法，這項蘊含一中原則的承諾，旨在不會從事「與註冊性質不符的活動」，因具有各自表述的模糊空間，藍綠政府的駐港代表，在折衝溝通後也都務實接受；同時，駐港機構的郵包進出海關都還擁有等同「外交郵袋」的待遇，顯見雙方的務實進取。

但近年香港抗爭事件頻發，民進黨政府以支持民主為名，屢屢聲援，並宣布將給予人道救援等政策承諾，台港關係急轉直下。香港雖是中國特區，但對發生在香港的占中事件、反送中運動，甚至黑衣人暴亂事件，北京幾乎定性為外國與境外勢力幕後策動的「顏色革命」。

基於「港人治港」的政治承諾，北京敢怒敢言，但就是不能公開「插手」香港事務，直到暴亂情勢失控，中聯辦招牌遭到汙損，北京才意識到必須直接出手管控香港亂局。因此，重整中聯辦、升格港澳辦、授權全國人大常委會制定國安法，即成為遏制香港動亂的組合拳。

當北京將香港動亂定性為反對派和外國與境外勢力勾結，北京就已把矛頭指向美英「外國勢力」，以及專指民進黨的「境外勢力」。在《香港國安法實施細則》施行後，因各方缺乏政治互信，細則規範過於寬泛，導致國際社會普遍反彈，美國強勢取消香港優惠待遇，各項對港制裁接二連三，讓北京更加騎虎難下。

台港關係是兩岸關係的縮影，中美衝突加遽勢必衝擊兩岸的未來走向。在兩岸三地風雨飄搖之際，香港特區政府若增加要求台灣駐港機構承諾遵守《香港國安法》，或要求承諾「就涉港活動提供資料」，民進黨政府究竟是選擇針鋒相對、兩敗俱傷？或尋求溝通管道化解分歧？這是蔡英文國安團隊當前的首要課題。