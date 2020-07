中央流行疫情指揮中心宣布,將自8月1日起恢復開放外籍人士來台就醫。這個決定立刻引發醫界的疑慮甚至反彈,除了對疫情是否已完全沒有問題感到不安,也擔心國內醫療資源會受到排擠。

根據衛福部統計資料顯示,過去平均每個月大約會有500到700位外籍人士來台進行醫療,而受新冠疫影響,3月19日實施邊境管制措施後,部分國外病人無法來台進行治療。

不過衛福部認為,國內疫情已穩定,醫療量有餘裕,以及為延續「Taiwan can help, and Taiwan is helping!」(台灣可以幫忙,台灣正在幫忙!)的精神,因此將開放外籍人來台進行醫療。

但台灣尚未開放邊境,換言之,在健康的外籍人士都很難入境的情況下,指揮中心就決定開放生病的外籍人士可以來台,而且每位來台就醫的外籍人士,可以申請其配偶或3親等內親屬2人陪同,必要時還可增加1位居住國的醫事人員或其他照護者隨行。病人再加上一大堆與病人相關的親近人士,可以如此便利地入境台灣,指揮中心難道不擔心嗎?

如果指揮中心真的對台灣的疫情那麼有信心,為什麼至今不肯讓更多商務人士來台,甚至開放邊境,活絡商業活動,挹注台灣的經濟?如果陳時中真的那麼有愛心,為什麼至今不肯全面開放小明回台?

指揮中心至今只肯讓2歲以下的小小明回台,而讓絕大多數的小明不得其門而入,竟然侈言要以優質的醫療服務回饋國際社會,目的除了譁眾取寵,還想讓醫院發大財,但卻苦了基層醫護人員,同時增加不必要的風險。陳時中真是既偽善又膨風,令人搖頭!