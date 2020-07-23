中央流行疫情指揮中心宣布，將自8月1日起恢復開放外籍人士來台就醫。這個決定立刻引發醫界的疑慮甚至反彈，除了對疫情是否已完全沒有問題感到不安，也擔心國內醫療資源會受到排擠。

根據衛福部統計資料顯示，過去平均每個月大約會有500到700位外籍人士來台進行醫療，而受新冠疫影響，3月19日實施邊境管制措施後，部分國外病人無法來台進行治療。

不過衛福部認為，國內疫情已穩定，醫療量有餘裕，以及為延續「Taiwan can help, and Taiwan is helping！」（台灣可以幫忙，台灣正在幫忙！）的精神，因此將開放外籍人來台進行醫療。

但台灣尚未開放邊境，換言之，在健康的外籍人士都很難入境的情況下，指揮中心就決定開放生病的外籍人士可以來台，而且每位來台就醫的外籍人士，可以申請其配偶或3親等內親屬2人陪同，必要時還可增加1位居住國的醫事人員或其他照護者隨行。病人再加上一大堆與病人相關的親近人士，可以如此便利地入境台灣，指揮中心難道不擔心嗎？

如果指揮中心真的對台灣的疫情那麼有信心，為什麼至今不肯讓更多商務人士來台，甚至開放邊境，活絡商業活動，挹注台灣的經濟？如果陳時中真的那麼有愛心，為什麼至今不肯全面開放小明回台？

指揮中心至今只肯讓2歲以下的小小明回台，而讓絕大多數的小明不得其門而入，竟然侈言要以優質的醫療服務回饋國際社會，目的除了譁眾取寵，還想讓醫院發大財，但卻苦了基層醫護人員，同時增加不必要的風險。陳時中真是既偽善又膨風，令人搖頭！