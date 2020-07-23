「愛國者三型飛彈」修復與認證案傳出違反建案程序醜聞，空軍防空暨飛彈指揮部繞過國防部，逕自透過駐美軍事代表團向美方詢價，國防部於美國國防部知會國會並公告後才愕然得知，各界譁然。空軍司令部業管主管及防指部指揮官劉峯瑜中將等人已受懲處，但「烏龍軍購案」所暴露的國軍內控機制失靈問題，茲事體大，若國軍四肢不受大腦節制，台海風雲日緊之際，國人豈能安心度日。國防部不能以懲處失職個別人員為已足，更要以負責任的態度，深度檢討本案過程每一個環節，認真修復內控機制。

國防部編列15年預算，自2007年開始向美國採購愛國者三型飛彈，相關預算將於明年執行完畢，空軍防指部為維持既有戰力，逕自向美方提出作業維持需求，後由華盛頓主導以化零為整方式，拼湊出軍售新案。就空指部而言，並非有意違法犯紀，對國軍來說，卻顯現出多項危機警訊。

國軍紀律出現崩壞跡象

首先，本案為體制內集體作業，非隻手可以遮天；當美方決定將後續勞務作業案整合為新增軍購案，絕非單方面就能決定。國軍涉及此案專業幕僚與主管如此多，為何無人提出應向上級呈請核示，就能私相授受讓其定案？

其次是本案性質轉換過程中，必然公文往返多回，耗費時日，絕非一蹴而成；為何過程中國防高層未能掌握蛛絲馬跡？作業過程涉及駐外採購與預算財務管理等多個單位，公務文書應當發送多處，為何能夠長期規避不同部門的內控機制，實在不可思議。

對美交涉軍購並非單一窗口，而是多頭馬車各行其是。國防部本部是建軍規畫幕僚體系，並不能完全掌握駐外後勤採購作業，情報、國安、外交部門往往插上一腳，真是八仙過海各顯神通。本案軍團層級幕僚與主管能直接對外提出採購需求，並做出付款承諾，是否另有高層不循體制私下指導？是否本諸政治正確配合美方演出？都是合理的懷疑。

國防高層不分藍綠，都與美軍駐台聯絡官員來往密切，雙方居然從未對本案有所溝通，讓人不敢相信。難道國防高層只是檯面人物，真正私下協商另有其人？外交首長經常率先對外公布我與美方軍事交流訊息，到底國防高層在對美軍購能否掌握全案，又是啟人疑竇。

在此必須提出警告，國防施政作業程序若成為空氣，軍紀必將蕩然，平時或不易察覺其弊；一旦兵凶戰危時刻，前線不聽指揮自行開火，受人操控挑起戰端亦不無可能。本案顯示軍中督察、監察及政風等內控機制失靈，駐外單位與採購部門亦未曾對此發出警訊，危機不能視而不見。

國軍人事、財政與行政紀律已出現崩壞跡象，慶富案違反預算規畫，未依期程提前付款，最後由當時海軍司令扛下責任，聲稱係由其拍板定案，調撥各軍種預算餘額流用支付，全案重重疑點並未釐清，卻就此結案。若政治正確保證後續官運亨通，就怪不得他人仿傚擅權專斷。

依據《國防法》第10條，國防政策由行政院制定；國軍重大投資採購案超過既定金額，須經過法定程序提報行政院核定，才能夠編列預算列入施政計畫。軍隊必須是節制之師，缺乏程序正義，就沒有實質正義，國防施政若不能依循章法，於行政體系內依法運作，而由所謂國安高層檯面下指導，只講政治利害關係時，自然就會亂象叢生。

國軍紀律出現崩壞跡象

國軍必須是效忠國家之軍隊，不可墮落成政治奴僕；若國軍幹部必須察言觀色，見風轉舵便宜行事，甚至還要考量政治潛規則時，國家綱常與軍隊軍紀如何維繫？特別是台海緊張情勢日益升溫，前線官兵與海空巡弋艦艇戰機，往往面對極度險峻情勢，若不能抗壓恪守軍紀約束，遵循作戰規定，軍令無法貫徹，恐怕不僅會有擦槍走火情事，甚至將來基層官兵依循本身政治信念，或是受到政治人物指點，主動導演開戰都不無可能。

國軍對美採購應有勞務品項，以維持戰備水準，但不容不循國家章法胡亂作為。我們更反對政治導向違法對外承諾，配合他方政治大戲搏命演出，無端在台灣海峽用軍售議題添加柴火。若軍隊風紀敗壞，驕兵悍將與他國私下交易，國民豈能安心睡覺？