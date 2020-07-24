無色覺醒》賴岳謙：世界遺產變清真寺！土耳其總統惹爭議！(圖/美聯社)

歡迎收看《無色覺醒》言論視頻節目第681集播出，由主講人賴岳謙教授綜合評論理性分析：「世界遺產變清真寺！土耳其總統惹爭議！」

土耳其政府宣布，由國家最高行政法院判決通過，推翻1934 年政府所決議案，將屹立於伊斯坦堡之聯合國世界文化遺產「聖索菲亞大教堂」（Hagia Sophia）改為融合建築、宗教、藝術為一體的「博物館」政令，並所謂恢復性成為「清真寺」，供穆斯林聚禮使用及免費參觀。挑動著土耳其開國現代化所秉持「宗教世俗化」的敏感神經，也引發世界各國傳媒及宗教文化高度關注。

早在2018年，土耳其伊斯蘭教協會等團體，就曾要求在聖索菲亞大教堂舉行伊斯蘭教宗教活動，但遭到土耳其憲法法院的否決。如今在土耳其總統埃爾多安的政治運作下，改變了「聖索菲亞大教堂」的定位，遭到外界廣泛批評，質疑超級總統埃爾多安要將土耳其，從世俗化國家帶回宗教國家的舊路。

「聖索菲亞大教堂」可謂見證了多元宗教融合歷史的進程。從查士丁尼大帝開始，為東羅馬國的東正教修建教堂，數百年後歷經十字軍東征，短暫成為天主教徒的信仰中心。到了十五世紀，伊斯坦堡被鄂圖曼土耳其帝國攻克後，轉變為伊斯蘭教的清真寺。

如此前後因各統治時期宗教不同，「聖索菲亞大教堂」深受東正教、天主教與伊斯蘭教的影響，建築風格兼具各教文化特色，現今不僅是各信徒宗教聖地，更是國際旅客至伊斯坦堡旅行的必遊景點之一。

「聖索菲亞大教堂」政令改為「清真寺」，土耳其週邊受東正教影響深遠的希臘與俄羅斯，都強烈批評埃爾多安此舉是對世界文明的挑戰。因土耳其位處歐亞邊界，除傳統宗教政治影響，也與西方世界發展息息相關。而土耳其可說是近代最為開放的伊斯蘭教國家，其開國之父凱末爾的功勞功不可莫。

土耳其開國之父凱末爾，為了要將土耳其脫離宗教國家的限制，歐戰結束後，進行各項大刀闊斧的改革，其中將集多元宗教色彩的「聖索菲亞大教堂」改設為「聖索菲亞博物館」（Hagia Sophia Museum），便是象徵土耳其脫離宗教國家的關鍵。土耳其日後也主動向「聯合國教科文組織」申請成為世界遺產（World Heritage）。如今土耳其總統埃爾多安的行為無疑是大開土耳其國家現代發展的倒車。

土耳其總統埃爾多安此舉，受到國內基本教義派與土耳其民族主義者的支持，這不免讓人懷疑是在轉移國內的民怨壓力，近期埃爾多安對於土耳其疫情管控不當，直接影響到土耳其的經濟發展，因此將議題分散聚焦在宗教民粹主義內部矛盾上，減輕政府及執政黨對於疫情失控的批評。並鞏固國內保守派支持的主要力量。

雖然土耳其總統埃爾多安一再強調，聖索菲亞大教堂並不會因此而有所改變，仍就接受世界各地遊客參訪。但「清真寺」實為宗教莊嚴神聖場所，與「博物館」是文化藝術機構的基礎極大不同，「聖索菲亞大教堂」恐怕再也不是多元融合宗教信仰間的橋梁。……更多內容請點閱本視頻節目觀看分享！