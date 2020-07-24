從2018年1月美國總統川普片面宣告對大陸進口到美國的貨品課徵懲罰性關稅，正式掀起中美兩國的貿易戰以後，陸方不甘示弱也以對自美進口的貨品提高關稅回敬。雙方開啟一邊互徵關稅，一邊又進行談判的詭異互動新樣態。

然而，這種談談打打互探虛實的模式在進入2020年後，由於新冠疫情的爆發，美方先是指控大陸隱匿疫情，繼而又抨擊世衛組織（WHO）偏袒大陸。使中美的衝突對抗，從第一階段的貿易戰，迅速升級為科技戰。先是升級對華為的制裁，威逼利誘包括英、澳、日等國加入，進而又禁止包括美企在內的各國ICT業者出售關鍵零組件給予以華為為首大陸資通訊業者，匯整升級為包括科技戰與資訊戰在內的中美第二階段對抗。

儘管中美第二階段的戰火還在持續燃燒，但雙方對抗的議題和戰場卻是不斷的快速擴散中。先是在今年6月美方宣布將大陸四家新聞媒體列入「外國代表機構」，陸方也立即對等反制，要求美國四家媒體應揭露在大陸的資訊，讓新聞媒體也遭到雙方對抗的池魚之殃。

同樣自今年6月起，雙方的戰場則又擴及到包括在台海過招、掀動新一波的南海爭議，以及針對最新的港版國安法雙方互祭簽證限制。

相較於前述第一、二階段的關稅貿易戰和科技、資訊戰，台灣夾處兩隻大象的拉扯互鬥中，固然也難免會受到一定程度的衝擊影響，尤其是企業界必須煞費苦心的避免受到波及，進而找尋空隙之中的機會之窗。然而，等到中美對抗的場域擴及到在台海過招，不論是大陸軍機的頻繁擾台，或美國軍機船艦一再逼近台海空域巡航，從國安的角度來省視，不只要繃緊神經擔心，中美雙方一旦擦槍走火，則台灣所承受的池魚之殃可將是不可承受之重！

除了在台海過招，美方日前又另闢戰場，聲稱大陸在南海的領土聲索並未獲得國際公法的認可。此雖是老調重彈，美方此時此際如此放話，則是意在離間越南與菲律賓和中國的關係。但對在台灣的中華民國來說，從開國以來有關南海為固有領土的論述形同被以美國為代表的西方世界所否定，則包括在南沙群島的太平島，乃至於東沙島，等於也被捲入能否保疆衛土的國際風險中。

至於港版國安法所引發包括美、英帶頭與中國之間的對抗，對香港而言無疑是首當其衝。其區域貿易轉運中心和國際金融中心的優勢是否能夠維繫固然是充滿懸念，但是以台灣向來和香港之間緊密而又互補的經貿合作機制，一旦遭到破解，到頭來台灣可能還是要吞下池魚之殃的苦果。

綜觀從2018年1月迄今兩年半的中美對抗戰，美方迄今其實已經先後在經貿關稅、資訊科技，以及實體的台港南海領域分別開闢戰場。但這就是中美兩強對抗的全貌嗎？不待各方揣測，曾經擔任川普政府首席策士的班農，於20日接受美國福斯新聞網訪問時，透露白宮其實已經制定一套旨在解體中國的完整「作戰計畫」。第一個步驟是先啟動「對抗」，終極目標則是要「擊垮」中國。

班農在訪談中，並具體指證川普不只動員包括美國國安顧問、國務卿、聯邦調查局、司法部、財政部等不同部門規畫，啟動一波波具針對性的攻擊行動，同時也積極結合包括英、日、澳、印等國一起加入對中國的封鎖、打擊計畫。依班農之言，則台灣的處境其實不只是夾處在中美兩隻大象的拉扯互鬥賽局而已，而是陷入更嚴峻的以美國為首的反中集團的不對等賽局中。台灣要如何趨避、取捨，不只是當國者無可迴避的挑戰與職責，包括各行各業同樣也不能心存僥倖，甚至無知到認為事不關己。

面對這種兩難卻又無可迴避的風險與衝擊，台灣的確需要務實的加緊啟動針對中美全面對抗的「超前部署」，否則即使只是一次在台海周遭中美機艦互別苗頭的擦搶走火，所可能帶來的傷害，絕對是台灣不可承受之重！中美對抗不斷升高，甚至已到互撤總領事館的外交戰領域，也許有人認為這是台灣掙脫外交被孤立的轉機，但從長遠和國際視野觀察，一旦中方被逼到牆角，台灣做為美國箝制中方的棋子角色，可能反而成為中美對抗全面化的首當其衝受害者！知我者謂我心憂，但台灣如何自處、自保，確是不容輕忽的嚴峻考驗！