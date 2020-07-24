李眉蓁碩士論文被質疑風波繼續延燒，包括國民黨支持者在內，許多人認為李眉蓁光宣布放棄碩士學位還不夠，應該退選才能止血；也有人認為，民進黨會操控中選會讓李眉蓁失去候選人資格、剝奪市議員當選資格，更有人認為民進黨窮追猛打，國民黨彷彿在隧道中，看不到一點盡頭的光明。

這些分析都有其道理，但也不全然正確。李眉蓁和國民黨的前途都決定在自己的手上，如果自我放棄，不再拚搏，或寄託在民進黨「放過一馬」，甚至對手犯錯，那麼，李眉蓁不如直接宣布放棄政治生命，回家洗手作羹湯，國民黨就安安靜靜安度殘年。

李眉蓁的危機管理不算成功，若第一時間徹底認錯、誠懇道歉，就沒有後續操作空間，新聞最多炒個兩三天。她拖到第二天，新聞鬧得更大才道歉，晚了一點，但也不致命。關鍵在如何控制議題，說穿了就是媒體操作。

近年民主政治已異化為選舉政治，選舉政治等於政治行銷，懂得行銷議題、操控媒體，選舉就無往不利，至於能否政通人和，治理效能能否展現，還需要更多時間觀察。至少，選舉靠媒體，已是定論。

情勢對李眉蓁和國民黨都非常不利，但不代表沒有希望。多少候選人歷經過形形色色的危機事件，ㄧ些人被打倒了，也有人就是打不退，越打越勇，類似論文抄襲事件也發生過很多次，有人現在就高居在院長位置上。

從事政治的報酬很高，但要付出的代價也很高，要有堅定如石的心才能過關斬將步步前進。李眉蓁和國民黨在這次危機事件中流露出「軟弱」的心態，國民黨可能真的不行了。