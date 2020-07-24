民進黨政府推動的《國民法官法》，經由立法院三讀通過後，大約在3年後實施。我的預判，未來當國民法官參與審判之後，台灣將進入一個司法黑暗期，民眾指責法官「恐龍」的怒氣，必將轉向「恐龍國民法官」。

不當影響或干預，是司法審判最大的敵人。全世界的司法體系每天都在努力對抗、排除任何形式的不當影響或干預，以期做到審判能真正獨立，判決能反映社會期待的正義，貼近民眾情感。

台灣之所以會以司法改革之名引入國民參審，就是因為民眾經常對法院的判決有很大的質疑、不信任。指責法官不食人間煙火的有之，罵法官審判偏頗的不少，也有痛批法官貪贓枉法的。

不滿自己國家的審判體制，很多人就把眼睛轉向國外，轉向歐美。他們羡慕美國的法庭有一般老百姓組成的陪審團參與審判。被告有沒有罪，不是由法官決定，而是由這些平民陪審團員定奪。但這些人的羡慕，絕大多數是盲目的，偏窄的。

法官的審判，司法界最喜歡形容的是說：「凡人要做老天爺、上帝做的工作」。我的形容則是，法官就像土地公廟裡的土地公神像。一票懷有發財夢的人來拜拜求明牌，中了，就買金牌來感謝，槓龜的人則把氣發在土地公身上，把神像丟到水溝裡出氣。

明是非、斷生死，是法官的工作。社會的普遍現象是，打贏官司的人，存有「我是對的，當然官司要判我贏」的心理，他們不一定會稱讚法官「明斷」。打輸官司的人，則一定大罵法官偏袒、恐龍，不明是非。罵不夠，還會指責法官「拿對方錢」。

帶有濃厚政治意味的案件更是如此。尤其台灣藍綠對立，在民進黨刻意經營下愈來愈嚴重。法官的審判很自然也很必然引發帶有顏色的爭議。在勝者不感謝法官，敗者痛責法官下，法院的司法公信力自然偏低到不行。

引進國民參審，是不是就能解決法院判決公信力，是不是就能讓民眾不再質疑法院的審判？我堅信，這是不可能的事。而且我認為，實施國民法官參審制之後，司法判決公信力，必然比現在更為低落，民眾在法院吃的苦，也肯定比現在更為難受。

實施兩百多年陪審制度的美國，許多人到現在都還在爭論及批評他們的陪審制度。因為，美國黑白種族、信仰歧異的問題相當嚴重，選自社會的陪審團員，經常被質疑把種族及信仰上的歧異，帶進審判。也因為這樣，美國法院審判帶有黑白問題的案件時，經常引發群眾暴動抗議。

美國有一個非營利的雪冤組織叫The Innocence Project。這個組織從1989年開始到去年的11月，以先進的DNA檢驗等新事證，總共在全美國幫367名被判有罪的重罪被告雪冤。令人驚訝的是，其中有21人是被判處死刑的。

法官不是神，卻做神的工作，當中難免有「不食人間煙火」，甚或錯誤的判決。我們三級三審制，就是用來防杜這樣的錯誤。選自社會的國民法官，當然也不是神，他們也會犯同樣的錯誤。而如果說專業法官會被外界不當影響，國民法官來自社會，當然更會受到不當干預及影響。

而且，國民法官沒有專業的刑事鑑識知識，對證據、證據能力的判斷也有缺，再萬一有被告或者什麼方面的人，運用黑金勢力去威脅、賄賂，我實在憂心未來國民法官參與審判後的品質。至於把藍綠政治歧見帶進審判，那就更不堪想像了。