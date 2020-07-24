美中關係加速惡化，美國突然下令關閉大陸駐休士頓總領事館，大陸針鋒相對，宣布關閉美國駐成都總領事館。國務卿蓬佩奧幾乎同時在尼克森紀念圖書館，以「共產中國與自由世界的未來」為題發表演說，宣稱美國自1971年前總統尼克森祕密訪華後開始的對華交往政策已經失敗，「自由世界必須奮起與暴政戰鬥」。美中關係出現結構性衝突徵兆，兩岸關係很可能蒙受連帶損害，成為美中纏鬥的祭品。

本報20日〈台灣未來最不安的四個月〉社論已指出，11月美國總統大選前，台灣將面對極為嚴峻的風險，尤其是兩岸關係。美國以國內政治為目標，特別是選舉利益為出發點的外交政策，往往是非理性而危險的，川普政府最近一系列的中國政策應證了這個現象。

政治人物勿輕言戰端

蓬佩奧直接點名大陸領導人習近平，說他是「破產的極權主義意識形態的真正信仰者」，「必然會施行專制暴政」。但西方學者早已指出，美國決策者要有兩個認識：外界無法改變中國內部政治發展的結果，以及不能轉變中國崛起的事實，但川普周邊的「鷹派」吃了秤砣鐵了心，決定訴諸最激進的行動。美中對抗白熱化，必然連動兩岸關係，台海將面對危機四伏的險局，兩岸需要更多的理性與智慧才能化解危機，完成中華民族的復興。

台海和平穩定曾經是美中台三邊共識，維持現狀更是不可超越的紅線，但這個基石已經鬆動，除了美國因素，在「中國夢」驅使下，習近平對包括台灣在內的主權領土問題更為強硬、武斷；而台灣的自我認同感卻空前高漲，在美國支持鼓舞下，也積極挑戰兩岸現狀，多方同時進行危險操作，情勢更顯得動盪不安，發生戰爭的可能性雖低，但機率卻愈來愈高。

許多專家警告，政治人物，特別是國家領導人絕不能輕言戰端，以免談論多了發生所謂的「自我驗證預言」或「宿命論」效應，不希望的事情愈可能發生，兩岸似乎正走上這條道路。

大陸的「武統論」甚囂塵上，甚有駕凌「和統論」的趨勢，倡言者的身分職位雖不具權威性與代表性，但大陸當局不加干預而任其發酵，態度相當隱晦。習近平去年初在《告台灣同胞書》40周年談話中，強調和平統一對兩岸同胞和全民族最有利，但他同時警告「不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項，針對的是外部勢力干涉和極少數『台獨』分裂分子及其分裂活動，絕非針對台灣同胞。」

習近平的談話已為和統定調，但不排除針對台獨使用武力，這與武統有相當的落差。雖然目前台海軍力均衡已向中國傾斜，但武統絕非如武統派所言是輕而易舉之事。除了軍事風險與代價外，對台灣使用武力等同向美國及民主陣營宣戰，習近平當然了解其嚴重性。最重要的是，如行動挫敗等於宣告「中國夢」及他個人政治生命的結束，某種程度相當於「政治自殺」，因此，習近平及中共當局絕不會輕舉妄動。

更壞的是，偏離事實的武統論將深化兩岸社會彼此的敵意，尤其在台灣，兩岸關係的理性力量將受到壓抑，不利兩岸良性發展。大陸的武統論調應有所節制，否則無助於兩岸關係發展與「終極統一」。

台海和平為首要目標

同樣道理，部分台灣人士過度渲染中共武力犯台的論調，以激化仇中、反中意識。如外交部長吳釗燮在評論《香港國安法》時宣稱，中國大陸下一波就是武力攻台。結果被國防部打臉，強調國軍不會因任何一個人說了一句話就盲動。吳釗燮的作法只會誤導民眾，損害政府威信，挑釁對岸，對兩岸關係毫無正面意義。

美中關係全面倒退，川普為了挽回競選頹勢又加大賭注，把中國政策當作競選工具，台灣因而被推到最前線，作為制衡中共的籌碼。但事實證明，川普一手發動的貿易戰並未傷害大陸經濟，大陸第2季GDP成長3.2%，美國經濟反而在疫情失控下重挫。香港局勢已經底定，美國的報復改變不了《香港國安法》生效的現狀，中國與周邊國家的關係有鬆有緊，整體仍然穩定，兩岸關係則陷於川普「盲目對抗」造成的陷阱中。

兩岸間固然存在制度、價值上的差異，但有更多的共同利益，維護台海和平穩定就是首要目標。美中關係惡化將持續一段時間，兩岸若能擱置武統論或武力犯台論，轉向建立對話關係，當可管控紛歧，避免台海成為戰場。