自1990年初蘇聯解體、冷戰結束後，就有人預測美國與中國大陸何時會陷入另一波「新冷戰」。美國希望能和平演變中共政權，讓世界僅存的共產國家能逐步回歸國際秩序；而中共則懷抱民族復興、重返強國地位的夢想，抗拒政權改變的任何可能。

不知是有意還是無心，美國川普政府近日在美國東西兩岸接連公布兩項重要的對中政策：21日無預警要求中國大陸駐休士頓總領事館在72小時內關閉，人員即刻離境；國務卿蓬佩奧23日在加州的尼克森總統圖書館發表最新的對中政策演說，呼籲全球共同努力，改變共產中國。再加上參議院稍早通過「2021國防授權法」草案，鼓勵邀請台灣參與實質軍事演習，直接打中中共要害。美方近日的種種舉措等同以暗喻方式將中共宣布為不友好政權，且可預期未來的雙邊關係不會好轉。

不甘示弱的中共立即回擊，也指責美方人員從事不符其身分的活動，24日要求美國駐成都總領事館即日起關閉、人員限時離境。兩強權從稍早的貿易、科技、金融戰等，打到現在的外交近身戰，似乎早將過去的「鬥而不破」默契拋諸腦後。

關閉對方在駐地國的領事館及驅逐特定外交人員，過去並非沒有發生過，美國就曾在2018年關閉俄羅斯在舊金山的領事館。然而，美中互相指控對方在本國境內從事間諜、情報及竊取機密資料等活動，根本只是互挖瘡疤的丟泥巴遊戲。

香港是亞洲著名的情報中心，美國派有上千名人員，難道真的都只是從事一般性外交業務？中共雖沒有這麼多外交人手，卻也利用留學生管道，掩護其在美國各大學及研究機構從事情報工作的人員。近日，中共緊急派飛機接回7000多位留學生，當中有多少人具有單純的學生身分？

誠如《紐約時報》評論所言，「中美兩國關係已經降至自40多年前外交正常化以來的最嚴峻水平。」兩強權正走在迎面相撞的獨木橋上，互不相讓，只是沒人知道，兩國何時將因何事而引爆衝突。看來，蓬佩奧與楊潔篪6月間的夏威夷會晤並未能有效降低彼此敵意。究其原因，應該與雙方領導人的政治算計有莫大關聯性。

由於美中領導人川普與習近平因新冠肺炎疫情而無法碰面，再加上前者正因民調落後民主黨總統提名人拜登而惶惶不安，在難以化解彼此巨大歧見的壓力下，誰都不敢預料，川普是否會採取更激烈的手段挑起北京怒火，好為自己選情加分。相同的，習近平為了政權穩定，亦不能輕易向美方低頭，以免損及其領導威信。

各國關注的焦點是，當美中逐漸升高對抗聲勢、甚至接連以軍事行動彰顯各自戰略意圖時，當前的國際格局將何去何從？雖然目前雙方沒有非動武不可的迫切藉口，但擦槍走火的風險依舊存在，現行亞洲國家「經濟靠大陸、安全選美國」的遊戲規則還能走下去嗎？

在此美中抗衡的關鍵時刻，全面親美的民進黨政府要如何避險呢？蔡英文的國安團隊應給全民一個交代！

（作者為國家政策研究基金會副研究員）