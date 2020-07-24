國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁爆出論文抄襲風波，不但讓本就不被看好的選情雪上加霜，也進一步連累了國民黨的形象和泛藍支持者的士氣。

不過，李眉蓁的碩士學位畢竟是經過學校正式授與，她的論文可也是經過指導教授與口試委員審查通過的，因此，當李眉蓁宣布放棄學位，等於間接承認指控屬實，除了她本人和國民黨丟人之外，中山大學受傷的程度恐怕也不輕。

特別是民進黨有幾位學位和論文傳出爭議的政治人物，也都畢業自中山大學，甚至傳出該校是南部政治人物或是社會知名人物「洗學歷」的大本營，更讓人覺得不堪。歷經此事件後，所有洗學歷的學校也該洗門風了。

為便利職場人士進修，大學大量設立在職專班或是EMBA班（高階管理碩士學位班）。通常這類專班的入學標準和修業規定都較大學正式的碩士學位來得寬鬆，這也是為什麼包括李眉蓁在內的多位政治人物和網紅，得以用五專的學歷報考並獲得錄取。

其中，一位藝人之所以獲得入學的資格居然是「熱心公共事務，臉書追蹤達10萬人以上，深具社會影響力者」，外界認為，這種入學條件根本就是為該網紅量身打造。老實說，就算這類學程或學位入學的大門很寬，以「臉書追蹤達10萬人以上」這樣的條件收學生，也太荒唐了。堂堂一個國立大學大剌剌淪為學店，堪稱斯文掃地。

如果大學這樣招收學生，勢必影響其學校的教學和學術品質，長此以往，學校的形象和聲譽勢必受到斲傷，對學校裡絕大多數勤勤懇懇念書的學生也很不公平。近日就有李眉蓁母校的研究生表示，該校絕對不是靠抄的就可以畢業。老實說，一個知名的高等學府搞到學生必須如此「自清」，實在是相當悲哀。

在職專班和EMBA等學程的收費較一般碩士學位高，尤其是EMBA的學費更是高得嚇人，也因此這類學程往往是學校經費的金雞母，隨著少子化到來，入學人數一年比一年少，有人要付更高的學費就讀，學校何樂而不為？何況這類學生不乏社會賢達人士或有力人士，對學校來說，不但可以藉之提高知名度和影響力，甚至有助於學校募款、爭取經費和資源。

對一些教授來說，指導這類學生往往也有助於人脈的擴大與生涯的更上一層樓，例如準監察院長、前高雄市長陳菊在中山大學就讀時的指導教授，後來就被陳菊延攬為高捷董事長，學而優則商，身價看漲。

但是隨著越來多學術倫理案的爆發，未來大學在收這類學生時要更小心了！如果若干年後學生爆出假論文或學位瑕疵時，外界第一個要追究的就是：當初這個學生到底是怎麼過關的？中山大學就說，若李眉蓁的指導教授失職，將移送教評會檢討，此對其學術生命當然會造成傷害。以後大專校院和教授們得更謹慎些，務必自重且尊重學術規範，免招橫禍。

李眉蓁不是大牌的政治人物，只因參與高雄市長補選而動見觀瞻，學歷問題成了箭靶，那些在一旁丟石頭的民進黨人，別得意得太早，可能下回就輪到你們了！

（作者為作家）