無色覺醒》賴岳謙：強森決定站隊美國！英限制華為5G建設！(圖/美聯社)

歡迎收看《無色覺醒》言論視頻節目第682集播出，由主講人賴岳謙教授綜合評論理性分析：「強森決定站隊美國！英限制華為5G建設！」

英國對於華為參與5G建設政策急轉彎！首相強森日前宣布，英國將於年底期限後禁止採用華為5G設備，以及其使用期限和替代方案計畫。這不僅會影響英國5G建置成本致使發展延宕，中英相關人士更有批評強森舉措，無疑是破壞中英經貿友好關係，甚至違反自由貿易原則基礎。

為防堵華為5G科技成為世界鰲頭，美國不斷質疑華為設備有資安漏洞，甚恐涉及國安問題，並遊說世界盟國謹慎抵制。因此在今年初，英國議會就對華為產品涉及問題進行討論，後因美國無法提出相對應的證據，故沒有理由進行抵制華為產品，但為避免觸怒盟友美國，英國政府仍設立限制，規定華為在5G設備的使用比例不得超過35%，即使如此，英美關係依舊為此而產生緊張態勢。

至於美國對華為的種種指控，無疑是將莫須有的罪名強加上去。華為5G設備的晶片是經由上游廠商提供，而台積電就是供應華為的晶片大廠，如此何來資安危機一說？5G科技雖尚未普及大眾日常生活，但早已有許多製造工廠，採用5G技術提升生產效力。外界預估，中國大陸將最先成為5G涵蓋全國腹地的國家，如此更有助於推動中國大陸的工業自動化發展。

此次世界各國製造業受到疫情波及經濟等，更加顯見工業自動化的條件加速5G建設之重要性。2020年中國第二季的經濟成長來到3.2%，突破外界一般預期。對應美國近期內部防疫失控及種族事件等經濟受挫影響，有專家預估，中國GDP總額很可能在十年內超過美國，達到世界第一。

據英國政府所擬定的華為禁令計畫內容。一，在2020年12月31日以後，英國電信業者，將不得新增採購華為的5G設備；二，境內「現有、已購或服役中」的華為5G設備，則必須在2027年前，全面汰換為他牌產品。目前傳出英國政府有意轉移，與「日本電器」（NEC）或「日本富士通」公司達成5G替代方案合作，韓國三星也有意角逐，目前都還尚未定論。

一個主張資本主義及首推自由貿易的英國，如今竟背離自由市場經濟原則，接受美盟政治干預，而排除與中國大陸企業經貿往來互利合作。中國大陸會如何應對強森政治舉措？英國企業是否恐遭中國大陸反制？

英國5G建置的發展進程，遭受政治因素介入劇變，外界評估英國鋪設5G的進度，會因此延宕有兩年之久，5G建置變更所耗費的預算金額，更是高達20億英鎊。美國打壞中英經貿友好合作，而英國最終還是要看人臉色，硬脫歐後的英國未來經濟處境著實堪憂。……更多內容請點閱本視頻節目觀看分享！